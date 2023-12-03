在野指控民進黨貪腐　蔡英文：沒有證據的說法不能接受

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蔡英文強調，不會容忍執政團隊的不肖個案，也不會容忍執政團隊的害群之馬。但在野黨說，民進黨每一條都貪腐，這種沒有證據的說法，她不能接受。在野黨口口聲聲說民進黨貪腐，但拿不出證據的時候，就不斷跳針說，要重啟特偵組。
蔡英文說，還記得過去「馬王政爭」，當時的總統把手伸進司法，特偵組監聽國會議長，導致總統鬥爭立法院長的憲政危機，「馬王政爭」造成的政局不穩、經濟不安、社會動盪，大家都記憶猶新。認為司法要接近人民，不是接近總統；司法要讓人民參與，不是讓總統參與。所以民進黨推動國民法官、廢除特偵組，讓司法回歸司法，讓人民參與司法。
蔡英文表示，自己的態度是總統支持司法改革、支持司法進步、尊重司法獨立，但是總統不能介入司法個案。要讓司法伸張正義，依照證據、專業辦案，該查就查、該辦就辦。這才是負責任的政府，這才是民主政治的監督制衡。
蔡英文說，但在野黨對於過去把政治的手伸入司法，造成憲政危機絕口不提，卻不斷批評民進黨「一黨獨大」。民進黨是台灣人民從威權時期，含辛茹苦孕育出的民主政黨，沒有「一人專政」的基因，更沒有「一黨專制」的歷史，民進黨不會「一黨獨大」，民主國家就是人民做主，人民最大。
蔡英文也坦言，民進黨不完美，會犯錯。這7年多來，一同經歷了2次總統大選、2次地方選舉，還有四大公投。這7年多來，民進黨的執政有起有落，這表示台灣人民時時刻刻在檢驗民進黨、監督民進黨。
蔡英文表示，感謝台灣人民給予機會，把權力交給民進黨，做得好是義務，做不好責無旁貸。民進黨就是一個會反省、會檢討，會快速調整，會回應人民的政黨。做不好就要做到好，而且好還要更好。
蔡英文提到，這就是民進黨，立委對執政團隊，不只會用心監督，更會用力督促。所以，在這7年多執政的道路上，儘管難免有所起伏，但是台灣始終在正確的道路上前進。而賴清德與蕭美琴，這7年多來，從中央到地方，從國內到國際，始終和她並肩作戰，相信2人一定能夠接棒，在對的路上，帶領台灣繼續前進。
最後蔡英文說，明年1月13號，選對的人，走對的路，讓賴清德、蕭美琴帶領台灣，讓民進黨國會過半，「不只要『美德贏台灣』，台灣也要贏得美。」
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