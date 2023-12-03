趙少康同台林襄靠太近挨轟　本人還原實況反擊：心髒看別人都髒

在野指控民進黨貪腐　蔡英文：沒有證據的說法不能接受

▲蔡英文表示在野黨鋪天蓋地稱民進黨貪腐，這說法她不能夠接受，更反批國民黨高喊重啟特偵組，而馬王政爭造成社會動盪讓人記憶猶新。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）
▲蔡英文表示在野黨鋪天蓋地稱民進黨貪腐，這說法她不能夠接受，更反批國民黨高喊重啟特偵組，而馬王政爭造成社會動盪讓人記憶猶新。（圖／記者吳翊緁攝，2023.12.03）

記者陳威叡/綜合報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（3）日舉行全國暨台北市競總成立大會，綠營天王齊聚造勢，現場湧進萬名支持者齊聚，總統蔡英文也到場力挺，致詞時提及，政府廉能效率去年創下27年來最佳成績，但在野黨鋪天蓋地稱「民進黨每一條都貪腐」，這種沒有證據的說法她無法接受，而在野黨拿不出證據就不斷跳針稱要重啟特偵組，回憶過去「馬王政爭」時，造成社會動盪，把政治的手伸入司法造成憲政危機，卻不斷批評民進黨「一黨獨大」，蔡英文反駁稱，民進黨不會「一黨獨大」，民主國家就是人民做主，人民最大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文致詞說，這幾年，國際對台灣的信任，不只是民主與經濟，也相信政府的廉能效率。去年「國際透明組織」的全球評比，台灣的清廉指數，創下了27年來的最佳成績，但是在野黨鋪天蓋地，說民進黨每一條都貪腐。

蔡英文強調，不會容忍執政團隊的不肖個案，也不會容忍執政團隊的害群之馬。但在野黨說，民進黨每一條都貪腐，這種沒有證據的說法，她不能接受。在野黨口口聲聲說民進黨貪腐，但拿不出證據的時候，就不斷跳針說，要重啟特偵組。

蔡英文說，還記得過去「馬王政爭」，當時的總統把手伸進司法，特偵組監聽國會議長，導致總統鬥爭立法院長的憲政危機，「馬王政爭」造成的政局不穩、經濟不安、社會動盪，大家都記憶猶新。認為司法要接近人民，不是接近總統；司法要讓人民參與，不是讓總統參與。所以民進黨推動國民法官、廢除特偵組，讓司法回歸司法，讓人民參與司法。

蔡英文表示，自己的態度是總統支持司法改革、支持司法進步、尊重司法獨立，但是總統不能介入司法個案。要讓司法伸張正義，依照證據、專業辦案，該查就查、該辦就辦。這才是負責任的政府，這才是民主政治的監督制衡。

蔡英文說，但在野黨對於過去把政治的手伸入司法，造成憲政危機絕口不提，卻不斷批評民進黨「一黨獨大」。民進黨是台灣人民從威權時期，含辛茹苦孕育出的民主政黨，沒有「一人專政」的基因，更沒有「一黨專制」的歷史，民進黨不會「一黨獨大」，民主國家就是人民做主，人民最大。

蔡英文也坦言，民進黨不完美，會犯錯。這7年多來，一同經歷了2次總統大選、2次地方選舉，還有四大公投。這7年多來，民進黨的執政有起有落，這表示台灣人民時時刻刻在檢驗民進黨、監督民進黨。

蔡英文表示，感謝台灣人民給予機會，把權力交給民進黨，做得好是義務，做不好責無旁貸。民進黨就是一個會反省、會檢討，會快速調整，會回應人民的政黨。做不好就要做到好，而且好還要更好。

蔡英文提到，這就是民進黨，立委對執政團隊，不只會用心監督，更會用力督促。所以，在這7年多執政的道路上，儘管難免有所起伏，但是台灣始終在正確的道路上前進。而賴清德與蕭美琴，這7年多來，從中央到地方，從國內到國際，始終和她並肩作戰，相信2人一定能夠接棒，在對的路上，帶領台灣繼續前進。

最後蔡英文說，明年1月13號，選對的人，走對的路，讓賴清德、蕭美琴帶領台灣，讓民進黨國會過半，「不只要『美德贏台灣』，台灣也要贏得美。」

更多「2024大選」相關新聞。

「看看香港、想想台灣」　蔡英文喊話支持者：要有尊嚴的和平

民進黨封街造勢湧萬人　蕭美琴：賴蕭配這組不會讓台灣人漏氣

陳時中籲支持者拉票挺賴蕭　「免歹勢我們政績很好！」

姚立明喊話綠營支持者　「剩40天賴清德贏定了！」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞