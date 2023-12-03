北韓「偵察衛星辦公室」啟用 將以獨立軍事情報組織運作
北韓在11月21日成功發射「萬里鏡一號」軍事間諜衛星，並宣稱拍攝到美、韓軍事地點的影像，今（3）更宣布負責發射北韓偵察衛星的機構，將成立一個「偵察衛星辦公室」做為一個獨立軍事情報組織開始運作，屆時會將獲取情報直接傳送至北韓中央軍委會等相關部門，更可能與負責核武與州際彈道飛彈相關部隊、偵查總局有密切關聯。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據北韓官媒《中央通信社》（KCNA）與南韓媒體《韓聯社》報導，該辦公室由北韓國家航天技術總局平壤綜合管制所建立，於星期六（2日）開始執行任務，獲取到的情報直接傳送至北韓勞動黨中央軍事委員會相關常設執行部門，並轉傳給需要情報的北韓重要部隊與北韓人民軍偵察總局。
北韓11月21日成功發射了第一顆軍事偵察衛星後，宣稱衛星將白宮、五角大樓、美國軍事基地和韓國「目標地區」的衛星照片傳送回了北韓，但到目前為止平壤當局仍未發布這顆衛星的任何圖像，這也讓分析人士對於這顆新衛星的實際能力感到質疑。
在另一篇北韓官媒發布的評論文章中，一名北韓軍事評論員指責韓國率先壞軍事信任協議，這證明了北韓的軍事偵察衛星發射具正當性，並稱韓國為此於12月在美國發射首顆軍事偵察衛星的行為與其言行自相矛盾。
《韓聯社》指出，北韓設立的「偵察衛星辦公」與負責核武與州際彈道飛彈相關部隊、偵查總局可能有密切關聯；而韓國日前也與SpaceX簽下合約，預計到2025年將發射5顆偵察衛星，加快全天候監視朝鮮半島的目標。