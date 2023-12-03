PLG／夢想家氣勢旺！拉出近期4連勝　攻城獅開季低迷至今一勝難求

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次節，夢想家雖遭對手一度追近僅剩2分差，但很快再打出一波11：0再度拉開比分，更於防守加壓使得對手單節僅得14分，半場以50比32領先。易籃再戰後，夢想家維持領先，決勝節更持續擴大分差，終場夢想家就以 22 分之差大勝攻城獅。
夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示，主場背靠背第二戰對於球隊的表現非常滿意，特別在於防守方面再度成功限制對手得分，「贏球是一件很棒的事，但重點還是需要放在比賽的內容，特別是在防守端所展現出來的拚勁，平常訓練時都會強調如何破壞對手進攻節奏。也特別想說，我很幸運能夠執教一支在防守能力特別出色的球隊，大家都會互相協助也各有所長，目前五場比賽可以看出我們高侵略性的防守攻勢，我們會持續進化！」
本周夢想家推出「Merry Dreamers」聖誕主題週，邀請球迷一同穿上聖誕裝扮，Formosa Sexy 也穿上聖誕節限定服裝帶來開場表演，除此之外，球團也舉辦大型交換禮物活動，全體球員以及夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 也皆共同參與，合作夥伴也特別提供價值上千元的禮物供球迷交換，
夢想家目前戰績4勝1敗位居聯盟第2位，下場賽事將於10日前往客場對決高雄17直播鋼鐵人，下場主場賽事22日將於臺中主場洲際迷你蛋登場。