日本禽流感連環爆！鹿兒島撲殺2.3萬隻雞 蛋糕店業者憂雞蛋漲價
日本禽流感疫情自11月25日起連環爆發，日媒報導截至今（3）已經發生第4例禽流感疫情，相關單位為防止疫情蔓延，對養雞場內大量蛋雞進行處理，鹿兒島一間養雞場內的2.3萬隻雞也被全數撲殺，同時也有不少蛋糕業者對於聖誕前夕的蛋價感到憂心忡忡。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本放送協會（NHK）與《共同社》報導，近來日本連續發生養雞場內的雞隻死亡事件，經詳細檢查後陸續宣布驗出禽流感病毒，包含佐賀縣、埼玉縣、鹿兒島縣政府也在一週左右的時間撲殺超過7萬隻雞，鹿兒島縣相關單位更限制該養雞場方圓10公里內83處農場移動或將所飼養約485萬隻雞進行出貨。
不只雞隻受到影響，由於禽流感疫情的肆虐，可能造成的蛋價上漲也令許多蛋糕業者感到頭疼。《富士新聞網》報導指出蛋糕業者稱面對接下來的聖誕節檔期，他們已經做好了廣告傳單等，但若蛋價上漲究竟該如何告訴客人要支付更貴的價格，「想到就令人感到苦惱。」
東京農業大學前教授信岡誠治對此則表示，今年第三季的每公斤蛋價最高時為350日圓（約新台幣74元），若本季雞蛋供應量進一步減少，蛋價可能將上漲至每公斤380日圓左右。