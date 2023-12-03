32年前中職冠軍戰G7「球迷喊我們要巨蛋」！開幕式邀龍獅球員見證
隨著3日亞錦賽首戰開打，臺北大巨蛋也正式啟用，讓我們回到1991年中華職棒味全龍與統一獅的冠軍戰G7，當時球迷在時任行政院長郝柏村面前喊出「我們要巨蛋」，在歷經32年的等待在今（3日）正式順利啟用，亞錦賽開幕戰賽前儀式也邀請到當年G7在場上的球員到場見證。
記者張志宇/綜合報導
回到1991年11月10日，職棒2年總冠龍師大戰G7，該場比賽位於已拆除的臺北市立棒球場（現台北小巨蛋），在該場比賽途中，賽事因雨勢中斷，全場13000名觀眾穿著雨衣觀戰，並隨即向正在播報台的時任行政院長郝柏村面前喊道「我們要巨蛋」，在歷經15年的等待，臺北市府才於2006年10月和遠雄簽約，但時任行政院長郝柏村直到2020年3月逝世時都無法看見巨蛋身影。
本場比賽更是紀念該場比賽的選手，也力邀味全龍「金臂人」黃平洋、羅世幸、黃煚隆、郭建霖與統一獅謝長亨、汪俊良、曾智偵來到現場見證大巨蛋啟用儀式，讓不少老球迷想起當年那場瘋狂的龍獅大戰G7。
台北大巨蛋歷史首戰，上演亞錦賽中華隊出戰韓國，此戰票價600元，外野400元，亞錦賽預賽其他場次維200元，上月24日先開放中信卡友優先購票，且3000張搶購一空，結果25日再度搶購一空，一萬張全部賣光，又被球迷怒罵。最後加開4000張，其中1000張原本要現場購票，深怕引發暴動，所以改成網路售票，此次大巨蛋進場共為17000名觀眾。
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