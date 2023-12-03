以頭髮妙喻民主自由 蘇貞昌籲支持賴蕭配「失去就來不及了」
民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（3）日舉行全國暨台北市競總成立大會，綠營天王齊聚造勢，主辦單位喊出現場湧進萬名支持者到場，行政院前院長蘇貞昌致詞時，以頭髮妙喻民主自由，稱沒有頭髮才知冬天冷、太陽曬很痛，就像如果哪天沒有民主自由，失去了以後就來不及了，強調民進黨不是100分，但是在台灣這塊土地上生根，與台灣血脈相連、生死與共，唯有堅持總統蔡英文的賴蕭配，才能讓台灣繼續走民主自由的道路。
記者陳威叡／台北報導
蘇貞昌上台致詞時，先是詢問在場支持者冷不冷，更打趣稱冷不冷問沒頭髮的最清楚，沒有頭髮才知冬天冷、太陽曬很痛，就像民主自由如果哪天沒有了，失去了以後就來不及了，不是每一個國家都能選出自己的國家領導人，台灣能有今天，是經過多少人犧牲奉獻，才拚出打開民主大門。
蘇貞昌說，再過40天，就要選出台灣未來4年的領導人，提及總統蔡英文領導政府對抗非洲豬瘟、對抗疫情與百年大旱，回過頭來想，若總統不是蔡英文而是韓國瑜，「他會登機檢驗、禁止口罩出口？台灣會變成怎麼樣？」
蘇貞昌也提及近年來台灣經濟表現，蔡政府與馬政府相比，不僅企業獲利是馬政府的3倍，出口表現更是足足多了6兆。此外政府從小顧到老、家裡顧到學校，細數近年來政府所推出的政策。
蘇貞昌質疑，這樣的國家不守護卻要下架，這樣台灣要怎麼上架世界，也提及民進黨從戒嚴拚到今天，從無黨拚到有黨，有黨拚到可以選總統，自己現在已經77歲了，在場鄉親們都比他年輕，高喊台灣要自己顧，國家要自己守。
最後蘇貞昌說，唯有堅持總統蔡英文路線的賴蕭配，才能繼續走在民主自由的道路上，高喊「美德贏台灣」，強調民進黨真正與台灣血脈相連、生死與共，絕對守護台灣。