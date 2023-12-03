重現電影《看見台灣》紀錄！「臺北馬拉松」萬人齊跑的動人時刻
重現電影《看見台灣》紀錄「臺北馬拉松」萬人齊跑的動人時刻！今年適逢齊柏林導演執導的《看見台灣》上映十週年，由看見．齊柏林基金會舉辦的「2023看見Taiwan路跑」，今（3）日上午5時30分於台北市民廣場前盛大開跑。看見．齊柏林基金會董事長歐晉德、臺北市長蔣萬安、臺北市政府體育局局長王泓翔、蔡司台灣總經理章平達，及全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺等，特別蒞臨致詞鳴槍，更有知名主播夏嘉璐、田鴻魁、藝人宋城希領跑，5000位跑者共襄盛舉，復刻十年前的感動人心經典畫面。
記者潘毅／綜合報導
首度舉辦的「看見Taiwan路跑」旨在號召民眾，一起用雙腳親近土地、為改變環境而跑，如同齊柏林導演在《看見台灣》電影中，以稻田中的大腳印，期勉台灣人為永續未來一步一腳印前行。看見．齊柏林基金會歐晉德董事長更指出，面對迫在眉睫的氣候變遷與環境問題，已不容許人們徐徐圖之，必須為改變環境「跑起來」！
臺北市政府蔣萬安市長也表示：「齊柏林導演透過影像，將台灣土地最真實的樣貌展現給國人；而透過路跑，我們不僅看見台灣，更進一步用雙腳親近這片土地。如同兩週後即將登場的臺北馬拉松，已經成為臺北市的標誌，讓世界各地的人看見臺北市的魅力、感受台灣人的熱情和活力。」
「看見Taiwan路跑」重要亮點為復刻當年《看見台灣》電影中，眾人齊跑繞經仁愛圓環的經典場景。看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，在齊柏林導演心目中，「那眾人朝著相同方向奮力奔跑的一幕，就是最有力、最動人的畫面！」，這次路跑就是希望能重現這一幕，也將齊導的精神透過路跑傳遞出去，在十年之後，再次延續這份改變環境的力量。
路跑活動在物資及賽務執行上，以友善環境為主要訴求，減少廢棄物的使用，對環境更永續。另也提供輕量環保杯，期許跑者都能避免使用一次性紙杯，減少垃圾的製造。