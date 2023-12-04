倒數40天最新戰報／萬人挺賴蕭！賴清德嗆國民黨走回依賴中國老路

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民進黨總統參選人賴清德全國競總昨舉行成立大會，總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政院前院長蘇貞昌都現身力挺「賴蕭配」，現場聚集超過萬人，也高喊「美德贏台灣」。賴清德批國民黨與民眾黨，一個接受九二共識，一個高喊兩岸一家親，都想讓台灣走回依賴中國的老路，「絕對不能把國家交給這群人」。蔡英文也說，賴清德與蕭美琴最能延續她的路線，她喊話支持者，看看香港、想想台灣，「不要香港式的和平，要有尊嚴的和平。」
另一方面，國民黨議員游淑慧、王欣儀都質疑，蕭美琴過去只有美國籍、無中華民國國籍，返國擔任公職後才回復中華民國國籍，但依規定，回覆中華民國國籍者，不能參選副總統。賴清德競辦駁斥，蕭美琴自始至終都具有中華民國國籍，也從未放棄，沒有回復國籍的問題，參選資格皆合乎相關規定，期盼社會各界以正確資訊為事實基礎，不實的討論應適可而止。
【國民黨】
國民黨總統參選人侯友宜昨與黨主席朱立倫，一起出席台北市第一選區立委參選人張斯綱的競選總部成立大會。朱立倫默認，侯友宜的募款狀況不佳，靠得是基層的「情義」，這次一定會創下，有史以來花費最少的選舉。而對於民眾黨總統參選人柯文哲的酸言酸語，還說藍綠根本一家親，朱立倫說，大家兄弟登山、各自努力。
侯友宜則批民進黨，竟把台股上萬七當自己的政績，賴清德不要在那邊自我感覺良好，人民痛苦指數創十年新高，貧富差距越來越大，民進黨真的離人民太遠了。
副總統參選人趙少康則被網友質疑，日前與樂天啦啦隊女神林襄合體時，距離太近還有肢體接觸。趙少康臉書反嗆，心裡骯髒的人，看別人都是骯髒的。另外有網路爆料，趙少康當年是因為私吞3億遭當時的新黨主席王建煊譴責後退出新黨，侯競辦說，這則網路謠言明顯不符事實，且已遭台灣事實查核中心認定為不實謠言，社會大眾、網友請勿再以訛傳訛。
【民眾黨】
民眾黨總統參選人柯文哲昨到台中參加立委參選人蔡壁如的競總成立大會，被問到朱立倫說國民黨會創下「有史以來花費最少的選舉」紀錄，柯文哲聞言酸說：「我相信啊，經費從好幾百億變幾十億，當然是少很多。」
不過另一方面，民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓及民進黨不分區立委提名人王義川發起的「搶救王義川大兵」粉專，發文酸柯文哲只有2行程，「真的好羨慕。」柯文哲坦言，小黨沒有那麼多資源造勢，最後階段將透過自媒體突破困境。蔡壁如則是氣呼呼說，媒體說柯主席登記後在家裡蹲，她聽了非常生氣，大家要集中起來為民眾黨拚一次。
副總統參選人吳欣盈昨無行程。近日她不斷被質疑雙重國籍案，但她卻說要等到５日才要說明。前立委蔡正元評論認為，這招很高明。
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