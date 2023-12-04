亞錦賽／大巨蛋台韓大戰首勝！5亮點一次看　4位選手歷史留名封神

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姊姊「謝金燕」這次受邀擔任開場表演嘉賓，這也是首位登上大巨蛋演出的藝人，謝金燕登場時乘著大型布鞋造型車從右外野出發，沿路跟外野球迷打招呼，最後走到草皮上演唱經典曲目《姊姊》，不過做為第一個登上大巨蛋演出的藝人，加上又是國際賽事，謝金燕卻只有一個人沒有帶舞群，被球迷點評場面有點尷尬、氣勢不足。
二、新生代徐若熙爆發！7局無失分好投、狂飆10K
中華隊派出23歲的徐若熙掛帥先發，主投7局狂飆10K，僅被對手敲2支安打，完全壓制韓國打線，最終帶領中華隊4：0完封韓國。而徐若希也創下大巨蛋許多個歷史第一，包括「大巨蛋歷史第一場登板的先發投手」、「大巨蛋歷史第一球」、「大巨蛋歷史第一顆好球」、「大巨蛋歷史第一個三振」、「大巨蛋歷史第一場先發勝投手」等，徐若熙也表示，「還是要謝謝總教練讓我在第一場能夠先發主投，自己與捕手也有特別溝通，都是照著捕手的暗號在走」。
三、隊長拿莫．伊漾第一支長打、陳孝允奪大巨蛋第一打點
3局下隊長拿莫．伊漾擊出直擊全壘打牆的的中左外野二壘安打，這也是大巨蛋歷史第一支二壘安，隨後效力合庫的陳孝允是先發唯一的業餘選手，輪他上場時敲出大巨蛋歷史性的第一分打點，雙重配合之下，為中華隊開局奪下首分。陳孝允賽後也表示「其實沒想過會締造歷史，當下只想把自己做好，拿下第一分對球隊很重要，後面才會有攻勢」。
四、串起中華隊攻勢！林承飛4打數繳3安「猛打賞」佳績
樂天桃猿內野手林承飛在亞錦賽首戰韓國先發第3棒，在1局下半敲出大巨蛋歷史首支安打，後續接連再敲出2支安打，也讓他成為大巨蛋首位敲出「猛打賞（一位打擊者在比賽中擊出三支以上的安打）」的球員，成功串起中華隊攻勢，台韓大戰首勝可以說是功不可沒。林承飛也表示「第一場比賽重點是希望自己把節奏做好，以確實擊球優先，也很感謝後面隊友棒次，準確執行教練下達的戰術」。
五、大巨蛋首場比賽湧入16647名球迷！北捷花25分鐘疏散完畢
這次大巨蛋比賽進場看球的球迷一共有16647名，台韓大戰比賽在8點33分結束，北捷發出4列空車，每輛最多可載1800名乘客，而出場館後沿途沿途也有工作人員幫忙進行散場動作，大概只花25分鐘就疏散完畢，看起來還算是順暢，然而未來如果全開進場人數最多可達4萬人，疏散規模是否能夠通過考驗，還有待檢驗。
而接下來中華隊將休息一天，在超級循環賽A組當中，於5日晚間六點半在台中洲際棒球場出戰巴勒斯坦，喜愛棒球的球迷，一起為中華隊2023亞錦賽加油！