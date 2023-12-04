亞錦賽首戰球衣有亮點！「台韓球員」貼飲料店LOGO 內行都喝這杯
台北大巨蛋3日迎來首場正式比賽，亞洲棒球錦標賽上演台韓大戰，最終中華隊以4：0完封韓國，讓不少球迷感到非常開心，然而除了球場上球員的精彩表現備受關注之外，不少球迷也意外發現在球衣上面有亮點，不僅中華隊選手貼有「五桐號」的LOGO，韓國球員也同樣也有，整場比賽相當顯眼。讓許多網友討論「五桐號也太猛了，應該這次是這次應援主要廠商，想問第一次喝推薦喝什麼？」引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
在大巨蛋亞錦賽台韓大戰結束之後，就有網友在PTT貼文指出「五桐號這次是贊助亞錦賽多少？不僅台灣選手有貼LOGO在手臂，連韓國隊友的球衣都有耶！」、「除了看球員以外，五桐號的貼布在手臂整個顯眼到不行，應該是這次主要贊助廠商，還沒喝過的話推薦喝什麼？」
貼文一出後，不少網友紛紛回應「看到球員衣服有五桐號笑翻！給我來一杯杏仁凍五桐茶」、「五桐號我都喝杏仁凍奶茶，凍類真的很好喝」、「昨天去現場一堆人在買，應援的杯子蠻好看的」、「第一次喝可以先從五桐茶類試喝，綠茶凍、杏仁凍都很好吃」、「五桐號凍類招牌必喝，第二名是奶霜系列」、「很喜歡他們的杏仁凍跟綠茶凍，泰奶也是超好喝」。
而五桐號正是這次2023亞錦賽的應援贊助廠商之一，在從12月開始至12月13日，只要到店購買大杯飲品（不限品項），就可以獲得「棒球亞錦賽限定杯」，在外送平台上也有，而昨天在大巨蛋歷史性第一場比賽當中，五桐號也有到現場擺攤，吸引不少球迷朝聖購買。
事實上，根據《 DailyView 網路溫度計》透過《 KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年來最受歡迎的「網紅藝人飲料店」當中，五桐號的排名就高居第三，是由擁有上萬名粉絲的網紅君君和古承頤等人合資所創辦，主打的就是凍飲系飲品，像是杏仁凍、綠茶凍等等，曾經多次與知名IP崔弟、湯姆貓與傑利鼠等合作，都掀起不少話題，沒想到這次又因為台韓大戰球衣上都貼有LOGO引起熱烈迴響。