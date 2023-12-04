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謝金燕首登大巨蛋開唱！興奮嗨吐心聲「我會永遠記得這一刻」

▲台北大巨蛋亞錦賽開幕式，「姐姐」謝金燕成為第一位登上台北大巨蛋開唱的歌手，她興奮吐心聲：「我會永遠記得這一刻」。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北大巨蛋亞錦賽開幕式，「姐姐」謝金燕成為第一位登上台北大巨蛋開唱的歌手，她興奮吐心聲：「我會永遠記得這一刻」。（圖／記者葉政勳攝）

記者薛羽彤／綜合報導

「電音天后」謝金燕昨（3）日成為首位登上大巨蛋開唱的歌手，她擔任亞錦賽台韓開幕戰的表演嘉賓，帶來她的招牌神曲〈姐姐〉。從得知受邀消息到開唱完，她都感到無比的興奮，謝金燕昨（3）深夜在IG上吐露心聲，「我會永遠記得這一刻！能成為站上台北大巨蛋開唱的第一人，是無與倫比的榮耀與驕傲！」

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▲謝金燕進場方式相當吸睛，但快歌演出效果卻出乎意料平淡。（圖／記者葉政勳攝）
▲謝金燕以紅色球鞋開車進場，出場方式相當吸睛。（圖／記者葉政勳攝）
謝金燕昨日駕著紅色球鞋造型的小車出場，帶來熱門舞曲〈姐姐〉，即便只有她一人在在場中央開唱，依舊魅力、氣場十足，最後更大喊「中華隊得冠軍」。謝金燕首登大巨蛋開唱寫下新歷史，事後她在IG發文吐露心聲，「大家期待了32年的台北大巨蛋，居然讓謝金燕擁有了這個大頭彩。」坦言唱完回到家後，心中的興奮之情難以平復，「能與台北大巨蛋共享榮耀、共創歷史，姐姐真的是太太太幸運了！」

▲▼謝金燕成為首位登上大巨蛋開唱的藝人，她內心感到無比的雀躍。（圖／謝金燕IG）
▲▼謝金燕成為首位登上大巨蛋開唱的藝人，她內心感到無比的雀躍。（圖／謝金燕IG）
▲▼謝金燕成為首位登上大巨蛋開唱的藝人，她內心感到無比的雀躍。（圖／謝金燕IG）
 
謝金燕貼文一出後，粉絲也替她感到開心，紛紛表示，「姐姐的出場很可愛又用心，恭喜姐姐成為第一個在台北大巨蛋開唱」、「姐可以堪稱是破金氏台灣紀錄的最佳藝人」、「留名青史的姐姐」、「姐姐是幸運女神」、「想看姐姐在大巨蛋開演唱會」。

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