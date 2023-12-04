新住民破百萬人！40個異國攤位在移民節　精彩抽獎好禮搶先看

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內政部移民署與國立自然科學博物館在104年11月22日簽訂合作協議書，共同推動博物館特色多元文化學習，本次偕同台中市政府共同舉辦移民節活動，邀請新住民家庭與一般民眾認識自然科學知識並促進彼此的文化交流。活動由享譽國際的九天民俗技藝團揭開序幕，隨後有大溪地草裙舞、印尼迎賓舞、非洲鼓、印度寶萊舞曲及台中在地啦啦隊舞 團歐妮醬ONI Jump等團體接續登場，更特別安排小青蛙劇團帶來親子劇「新醜小鴨」，內容絕對精采可期、親子盡歡；同時也將表揚持續關心環境議題，在國內外獲獎無數並以《小島大歌》入圍金曲獎最佳原住民語專輯的柯二聽，以及成功研發出「水塔式尿壺」，降低被照顧者半夜如廁風險的咪雅等10位新住民及移工，誠摯的感謝他們對台灣這片土地的付出及卓越貢獻。
欣賞精采舞臺活動之餘，周邊近40個文化體驗攤位，規劃「異國美 食區」，帶大家品嚐土耳其、加拿大、摩洛哥、牙買加及東南亞等特色風 味美食，用味蕾環遊世界；「文化體驗區」、「多元遊戲區」安排越南木鱉果紅米糕、泰國踩高蹺紙布偶等遊戲，讓親子同樂一起做手作、玩童玩。更在舞台兩側及館內設置靜態主題展覽，完整呈現優秀新住民和移工的精彩故事，並展示新住民及新二代藝術創作，值得大家一起前往細細欣賞，與創作者互動對話。
本次活動特別精心打造「科技體驗區」，引入身歷其境的「VR旅行體驗」，利用Google earth 3D 建模技術，打開通往世界景點的任意門， 瞬間穿越到想去的地方；當然也不能錯過年輕人最愛的「拍拍貼」！而活動中最高潮的闖關抽獎活動，提供65 吋電視、Apple AirPods、家電用品及賣場千元禮券等多項精美大獎，集點闖關還可以得到泰國零錢包、菲律賓藝伎香皂或峇里島天然椰殼碗等異國小禮物，絕對讓您洋溢在滿滿的幸福歡樂中。如果沒辦法親臨現場， 12月1日起，移民署將在臉書專頁發布「有獎徵答」貼文，開放民眾留言並送出全聯6,000元禮券與Apple HomePod mini等大獎，歡迎民眾來試手氣！
為邀請大家共同歡慶這特別的節日，移民署副署長林宏恩、台中市政府民政局副局長彭岑凱及科博館大家長焦傳金，在1日與來自越南、 印尼、泰國、土耳其、柬埔寨及印度等8國的新住民代表一起手拿國旗， 插旗啟動「移民心力量！閃耀中台灣」移民節序幕，長期在移民署擔任通譯志工的阮芳誼更現場送上寫有「成功」的雙語書法作品，祝福本次活動圓滿成功；在場的新住民更異口同聲熱情邀約大家12月10日一起來台中同樂，移民節就在「國立自然科學博物館」！