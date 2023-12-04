台股早盤站上17500點後下挫 權值股熄火！航運股、IC設計旺
美股上週五（1日）主要指數皆收漲，台北股市今（4）日開高震盪，早盤一度漲逾70點，來到17516點，站上17500點，再創今年新高，但隨後指數向下。權值王台積電早盤跌0.3%，來到576元。其他重要電子股，如南亞科、大立光、旺宏、日月光、群創與友達強勢走高。今日AI概念股漲跌互見，航運股、IC設計、機殼股表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數1日上漲294.61點，或0.82%，收36245.5點；那斯達克指數上漲78.81點，或0.55%，收14305.03點；標普500指數上漲26.83點，或0.59%，收4594.63點；費城半導體指數上漲13.68點，或0.37%，收3738.26點。
台北股市今日開高震盪，早盤一度漲逾70點，來到17516點，站上17500點，但隨後指數向下。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤開高走低，跌2元，來到576元，跌幅0.3%。同樣是晶圓代工的聯電漲0.6%、世界先進漲2.4%、力積電跌0.3%。其他重要電子股，如聯發科跌0.5%，鴻海小漲，南亞科、大立光、旺宏、日月光漲逾1%，群創與友達雙雙漲4%多。
AI概念股部分漲跌互見，緯創早盤小漲、英業達與廣達漲0.5%左右、技嘉跌0.6%、緯穎跌3%。今日航運股紅通通，正德飆漲停，中航、志信、裕民漲4到7%，新興、台航、慧洋、萬海、遠雄港漲2到3%，陽明、台驊、中櫃漲逾1%。
IC設計續強，點晶、凱鈺、金麗科漲4到5%，亞信、譜瑞、立積、創惟、聯陽漲1到3%。機殼與連接器族群表現不俗，安鈦克飆漲停，迎廣、晟銘電、旭品、柏騰漲4到8%多。