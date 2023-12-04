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謝金燕獨登大巨蛋飆唱首創紀錄！開車太忙「假唱對嘴」露餡被抓包

▲謝金燕成為首位登上大巨蛋表演的歌手藝人創下紀錄，疑似因為開車進場太忙了，被少數球迷抓到假唱對嘴，引發討論。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕成為首位登上大巨蛋表演的歌手藝人創下紀錄，疑似因為開車進場太忙了，被少數球迷抓到假唱對嘴，引發討論。（圖／謝金燕臉書）

記者吳雨婕、詹鎰睿／綜合報導

電音天后「姐姐」謝金燕昨（3）日登上台北大巨蛋表演，替棒球亞錦賽炒熱氣氛，也成為首位登上大巨蛋開唱的藝人，創下歷史紀錄。不過當天的表演，謝金燕卻被現場球迷抓到疑似對嘴唱歌，而且獨自撐場，完全沒有舞群，氣氛有些尷尬，引發討論。對此《NOWnews今日新聞》也詢問謝金燕經紀人，有關於當日登台表演狀況，截稿前訊息已讀未回。

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謝金燕昨日乘坐一輛大型布鞋造型的電動車現身球場，只見謝金燕一邊操作著車子方向，一邊望向球迷，還得一邊唱歌盡情炒熱氣氛，雖然有點忙碌，但她仍敬業地邊唱邊跳，不斷與球迷們互動打招呼，畫面相當亮眼，開到中華隊休息室附近後，謝金燕也熱情地和台灣選手們打招呼，一一擊掌打氣加油。

▲謝金燕大巨蛋表演。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕乘坐一輛大型布鞋造型的電動車閃亮登場，讓不少歌迷與現場觀眾驚呼連連。（圖／謝金燕臉書）
隨著熟悉的經典舞曲〈姐姐〉再度響起，謝金燕走到內野草皮嗨唱，獨自一人撐起這座大場面，面對現場1萬6647名觀眾，謝金燕依舊努力帶動現場氛圍，來到尾聲，謝金燕再次坐上電動車，來到韓國隊休息室面前與啦啦隊們狂歡收尾，穩定的表現也獲得現場球迷的歡呼與掌聲。

事後，謝金燕也在臉書開心寫下，「我會永遠記得這一刻！能成為站上台北大巨蛋開唱的第一人，是無與倫比的榮耀與驕傲！」即便回到家裡，仍無法停止興奮的情緒。不過，卻被眼尖的球迷或網友發現，謝金燕好幾次嘴巴都沒有動，但音樂依舊有她的歌聲，更有人留言表示，謝金燕這次沒有帶舞群的關係，讓場面有些尷尬。對此《NOWnews今日新聞》也詢問謝金燕經紀人，有關於當日登台表演狀況，截稿前訊息已讀未回。

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