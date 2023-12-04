名家論壇》韋安／因為「痛過」讓侯友宜更堅強！也不可能被擊倒

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那是一個侯友宜難得休假的日子，他送幼稚園的兒子，去搭遊覽車，參加一趟原本應該充滿歡樂的旅行。結果幾個小時後，傳來了噩耗。
無論多麼的不捨，他只能這樣安慰別人，也慰藉自己。
前年，虎豹潭意外事件，經歷了119小時的搜尋，最後一位罹難小妹妹終於找到了。因為只發現她的一隻鞋，所以，侯友宜要送她一雙新鞋子，讓她一路好走。既是給不幸小妹妹「祈願」，也是給生者的一點慰藉。
但那種刻骨的失去之「痛」，怎麼可能忘懷？只是侯把這「痛」，轉換成更勇敢地讓他人「不痛」，和努力去分擔別人的「痛」。所以，無數次槍戰中，他衝在前面，打擊壞人，保護好人。冒著生命危險，阻擋未來的不幸和悲劇發生。
在面對生死關頭，侯顯得超乎異常的勇敢。侯友宜喊話，會用生命守護台灣，他強調自己警職出身，「醫生是幫助這些痛苦的病患度過生死，那警察呢，不但要幫別人度過生死，自己也要經歷過生死。」
太魯閣火車意外，侯用真情去安慰意外而亡女大學生的家人。在疫情期間，他去火葬場為匆忙離世，24小時內就要火化，沒有親人送別的孤單往生者，送上最後一程。不僅是對逝者的敬畏，更是為生者，分擔那種無助無語的無奈。
因為曾經失去而來的「痛」，侯經歷過，也始終沒有忘記過。所以在疫情期間，他無日無夜的工作，每天只睡5小時，早上5點起床，平均有5個以上工作行程。
在暴風般的新冠Omicron病毒來臨時，侯苦戰苦思，不僅在新北而且在全國範圍內，推動和建議了4項防疫措施，輕症「居家照護」、居家隔離0+7、改善法傳系統、快篩陽性視同確診。
因為「痛過」，讓侯友宜更勇敢。視死如生的勇氣和勇敢，一半來自天生的個性，一半則是來自曾經歷過的「痛」。所以，面對比疫情更兇險的選戰攻防，和政壇的驚濤海浪，侯總是鎮定、自信、從容。
帶頭衝進過無數次槍戰現場，「死都不怕」，選戰有什麼好怕的！侯堅持走一條他認為盡心、盡責，讓人生無憾的艱巨之路。
一次次被打擊、抹黑、貶抑和羞辱，侯友宜沒被擊倒，他反而更強健。侯的人生觀、價值觀，即使被一再的扭曲、誤解、輕蔑，但18歲北上從警，抱持的「為國家人民做事情」的初心，始終不會被改變。而且，「痛過」給他的力量更強韌。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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