這個聖誕禮物超萌 高雄熊—哈囉我來了LINE貼圖免費下載
高雄最萌聖誕禮物來囉！高市府今（4）日驚喜送出「高雄熊—哈囉我來了～」LINE貼圖，即日起至明（113）年1月2日止開放免費限時下載。「高雄熊上司」市長陳其邁表示，只要點選網址加入「高雄市政府LINE官方帳號」好友，即可免費下載並使用180天，歡迎市民朋友及粉絲們用最萌的「高雄式問候」和親友日常聯繫。
記者郭凱杰／高雄報導
為迎接12月正式登場的「高雄聖誕跨年嘉年華」，最萌觀光大使高雄熊攜手市府發言人周璟瑜戴上可愛麋鹿角，送上驚喜聖誕大禮「高雄熊—哈囉我來了～」LINE貼圖限時免費下載，預祝大家「聖誕快樂」外，也用滿滿活力溫暖這個冬季！
陳其邁表示，敬業的高雄熊是高雄的「門面擔當」、「可愛擔當」，在高雄觀光景點、交通站點都可看到可愛的高雄熊。這次高雄熊化身貼圖角色躍上通訊軟體聊天室，以輕鬆詼諧的方式為生活增添樂趣，生動形象更展現高雄的城市活力，歡迎市民朋友和粉絲手刀下載，使用高雄熊貼圖讓關係更親密。
高雄熊LINE貼圖共16張特色圖案，無論是俏皮眨眼、雙手比讚、眼冒愛心或嘟嘴裝可愛，搭配療癒色調及實用的「早安、水啦、你最好了」等日常問候語，每一張高雄熊LINE貼圖都讓粉絲看了直呼「好想收藏！」
想獲得「高雄熊—哈囉我來了～」免費LINE貼圖的朋友，113年1月2日前點選網址加入「高雄市政府LINE官方帳號」好友即可免費下載，使用期限為180天。詳細活動資訊請洽高雄市政府官方臉書。