李興文「才胃痙攣送急診」超自律行徑曝 林美秀自責竟讓前輩等
資深演員李興文過去拍軍教片《報告班長》聞名，上個月他拍攝電影《解碼》時，凌晨因胃痙攣掛急診，大病初癒後，李興文依舊維持自律及敬業的態度，猶如真的「班長」。日前他上公視台語台《全家有智慧》，還沒到錄影時間，他卻早早就到攝影棚等待錄影，也讓主持人林美秀直呼不好意思，「雖然我們年紀差不多，但他出道比較早，是前輩，我們還讓前輩等！」
記者黃盈容/綜合報導
和李興文同場較勁的是曾經在戲劇合作飾演夫妻的「台灣濱崎步」王彩樺，儘管李興文寵老婆出名，但面對王彩樺，他絲毫沒有讓步，不甘示弱地和隊友準備隊呼，更嗆聲王彩樺隊「還要看小抄」。節目還沒正式開始，兩隊火藥味濃厚，不過這也讓林美秀開心地說：「聽到長輩這麼會講台語的，連教授、老師都來了。」
王彩樺隊為博取印象分數，隊員更特地手寫卡片給林美秀跟阿松，李興文發現後直說：「一開始就賄賂，這樣不對！」嚇得林美秀馬上澄清：「我們不能私底下，一定要在電視機前面。」而在二位隊長王彩樺及李興文，在進行「搶答釘孤枝」關卡時，王彩樺裝可愛博取同情，還嫌棄李興文表情太莊嚴，李興文卻面露緊張神色：「後面隊員有太多眼睛在看著他，很緊張。」
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