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25歲越南新二代「蛻變」！從學員變社工　新二代培力課程曝

▲今年25歲的小傑(右一)，藉由自身的影響力，持續帶領學員完成課程任務。（圖／伊甸基金會提供）
▲今年25歲的小傑(右一)，藉由自身的影響力，持續帶領學員完成課程任務。（圖／伊甸基金會提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

根據教育部統計資料顯示，台灣新二代人口數已經來到30.5萬人，且多數因為文化背景、語言不同、價值觀念等因素，面臨「自我認同」問題。為幫助新二代學員增進自我身分認同，伊甸基金會與國泰公益集團攜手開辦的「新住民二代多元智慧培力計畫」，透過豐富有趣的課程，培養學員八大優勢能力。昨（3）日於國泰金融會議廳舉行的成果發表會，現場除了有靜態展覽，展現學員們這一年來的所學外，也有少年冒險探索班、多元文化戲劇班、青年種籽領袖班所帶來的精彩表演。 

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在成果展中，特別播放《在這裡種下花吧》計畫紀錄片，紀錄新二代學員在這幾年來，所學習到的心得與收穫。影片主角之一的小傑，今年25歲，他的母親來自越南，而他從國小開始就加入到課程當中，參與過許多不同活動，過去看到專業社工人員認真、努力帶領新二代學員完成學習任務，和引導孩子認識自我並成長的背影，讓他對於社會工作有了濃厚的興趣，也希望可以身體力行，透過自己的影響力，幫助更多有需要的族群。 

小傑大學畢業後，因為對新二代課程很熟悉，再加上充滿熱忱，努力通過面試，最終加入伊甸新移民家庭成長中心，擔任專案管理員。剛開始帶領學員時，因為角色的轉變，需要調整自己的心態，提升各方面能力，當學員遇到困難時，也要適時伸出援手，協助學員們梳理並解決問題。小傑說，自己在當學員時，總是喜歡把想法放在心裡，遇到問題也不會主動發問。因此，不希望學弟妹跟自己一樣，所以會不斷鼓勵他們勇敢表達意見，也期待透過課程，幫助他們找到人生方向。 

另外，在這次的靜態展覽中，以「未完成蛻變」為主題，由領袖班學員們共同發想、規劃，結合人體故事書，透過情境式對話，呈現新二代的生命故事，讓社會大眾對新二代有更深的了解與認識。同時，亦期盼能夠營造一個「減少歧視」、「尊重多元文化」、「友善社區」的文化共融生活空間。

▲由少年冒險班的學員帶來啦啦隊表演，為成果展揭開序幕。（圖／伊甸基金會提供）
▲由少年冒險班的學員帶來啦啦隊表演，為成果展揭開序幕。（圖／伊甸基金會提供）
國泰慈善基金會總幹事王麗秋表示，教育不只是知識的傳遞，更是能力的教導，在快速變遷的社會裡，新二代學員需要掌握「解決問題及團隊合作」的核心素養，以提升自我價值感，讓自己成為跨領域的人才，是每個學員都必須面臨的課題，而「多元學習」就是擴大視野及學習不同知識最好管道，國泰與伊甸將打造更具吸引力、更符合時代潮流的課程，幫助新二代茁壯成長，迎接未來所有挑戰。 

伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，感謝國泰公益集團支持與鼓勵，「新住民二代多元智慧培力計畫」除了增進新二代學員自我身分的認同外，針對不同年齡層的學員，提供不一樣的課程與支持，培養其自我優勢能力的同時，也盼望能幫助他們發掘自身的興趣，並學習人生規劃。期盼藉由伊甸的協助與陪伴，每個學員都能找到自己的生命舞台，活用所學，為社會盡一份心力。若對課程有任何疑問，歡迎撥打(02)2230-0339。 

▲此次的戲劇表演，以父母故事為主題，讓新二代對母親有更進一步的認識。（圖／伊甸基金會提供）
▲此次的戲劇表演，以父母故事為主題，讓新二代對母親有更進一步的認識。（圖／伊甸基金會提供）

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