25歲越南新二代「蛻變」！從學員變社工　新二代培力課程曝

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小傑大學畢業後，因為對新二代課程很熟悉，再加上充滿熱忱，努力通過面試，最終加入伊甸新移民家庭成長中心，擔任專案管理員。剛開始帶領學員時，因為角色的轉變，需要調整自己的心態，提升各方面能力，當學員遇到困難時，也要適時伸出援手，協助學員們梳理並解決問題。小傑說，自己在當學員時，總是喜歡把想法放在心裡，遇到問題也不會主動發問。因此，不希望學弟妹跟自己一樣，所以會不斷鼓勵他們勇敢表達意見，也期待透過課程，幫助他們找到人生方向。
另外，在這次的靜態展覽中，以「未完成蛻變」為主題，由領袖班學員們共同發想、規劃，結合人體故事書，透過情境式對話，呈現新二代的生命故事，讓社會大眾對新二代有更深的了解與認識。同時，亦期盼能夠營造一個「減少歧視」、「尊重多元文化」、「友善社區」的文化共融生活空間。
國泰慈善基金會總幹事王麗秋表示，教育不只是知識的傳遞，更是能力的教導，在快速變遷的社會裡，新二代學員需要掌握「解決問題及團隊合作」的核心素養，以提升自我價值感，讓自己成為跨領域的人才，是每個學員都必須面臨的課題，而「多元學習」就是擴大視野及學習不同知識最好管道，國泰與伊甸將打造更具吸引力、更符合時代潮流的課程，幫助新二代茁壯成長，迎接未來所有挑戰。
伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，感謝國泰公益集團支持與鼓勵，「新住民二代多元智慧培力計畫」除了增進新二代學員自我身分的認同外，針對不同年齡層的學員，提供不一樣的課程與支持，培養其自我優勢能力的同時，也盼望能幫助他們發掘自身的興趣，並學習人生規劃。期盼藉由伊甸的協助與陪伴，每個學員都能找到自己的生命舞台，活用所學，為社會盡一份心力。若對課程有任何疑問，歡迎撥打(02)2230-0339。