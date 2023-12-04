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日職／火腿隊未來超級強打者！万波中正聽從新庄剛志建議奪金手套

▲2023亞冠賽日本隊外野手万波中正。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）
▲2023亞冠賽日本隊外野手万波中正。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）

記者吳政紘/綜合報導

日本職棒「第52屆三井金手套賞」的得獎者已發表，《NOWnews今日新聞》特別企劃，將介紹洋聯球員合計9位得獎者們的守備以及球員特色，而第一位則是由北海道日本火腿鬥士隊外野手万波中正開始介紹。

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万波中正曾因為他的外表被前隊友中田翔「虧」過，因為他父親為剛果人，母親為日本人，膚色較明顯為「巧克力色」，由於他是混血的關係，身高192公分、96公斤，身體條件十分出色，甚至在今年3月經典賽被選為「靶子隊」並且在壯行比賽中開轟。

万波中正本季25轟，只要再一發全壘打，就可以拿到全壘打王寶座，最後洋聯全壘打王是由近藤健介、浅村栄斗、Gregory Polanco三人共同拿下。

守備的奧義

万波選手對於外野方向滾地球為了可以正確並強力的傳球，會配合球速改變自己奔跑的速度。

新庄監督曾對万波選手給過建議，「拿出100％奔跑速度，不要配合球的速度。也盡全力跑向球並順著速度全力傳球。雖然也有高風險會失誤，但能學成的話也能夠成為抑制上壘跑者的原因。」

今年，万波選手本身的強肩特質加上新庄監督給的建言，獲得了聯盟第3名的5次助殺紀錄。覺醒的「雷射肩」讓明年他的活躍表現也備受期待。


特徴

發揮強肩的銅牆鐵壁般守備是他的特徵。今年也創下自己生涯最佳紀錄，火腿隊全隊第一的25發全壘打，差點就可以奪下全壘打王。而在2023年11月16～19日在東京巨蛋舉辦的「2023亞冠賽」他以日本武士隊成員登場，也有不錯表現。


目前成績(2023年度)

打率

 出場比賽數

 打席

 打數

 安打

 二壘安打

 本壘打

 長打力

 OPS

 ISO

 BB/K
.265

 141

 582

 533

 141

 33

 25

 .467

 .788

 .203

 .297

万波中正精彩守備影片：

万波中正小檔案：

2000年4月7日生，東京練馬區出身，就讀橫濱高校，3年連續都率隊打進甲子園，2018年選秀第四指名進入火腿，今年打擊率2成65，25轟。

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