日職／火腿隊未來超級強打者！万波中正聽從新庄剛志建議奪金手套

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万波中正本季25轟，只要再一發全壘打，就可以拿到全壘打王寶座，最後洋聯全壘打王是由近藤健介、浅村栄斗、Gregory Polanco三人共同拿下。
守備的奧義
万波選手對於外野方向滾地球為了可以正確並強力的傳球，會配合球速改變自己奔跑的速度。
新庄監督曾對万波選手給過建議，「拿出100％奔跑速度，不要配合球的速度。也盡全力跑向球並順著速度全力傳球。雖然也有高風險會失誤，但能學成的話也能夠成為抑制上壘跑者的原因。」
今年，万波選手本身的強肩特質加上新庄監督給的建言，獲得了聯盟第3名的5次助殺紀錄。覺醒的「雷射肩」讓明年他的活躍表現也備受期待。
特徴
發揮強肩的銅牆鐵壁般守備是他的特徵。今年也創下自己生涯最佳紀錄，火腿隊全隊第一的25發全壘打，差點就可以奪下全壘打王。而在2023年11月16～19日在東京巨蛋舉辦的「2023亞冠賽」他以日本武士隊成員登場，也有不錯表現。
目前成績(2023年度)
| 打率
| 出場比賽數
| 打席
| 打數
| 安打
| 二壘安打
| 本壘打
| 長打力
| OPS
| ISO
| BB/K
| .265
| 141
| 582
| 533
| 141
| 33
| 25
| .467
| .788
| .203
| .297
万波中正精彩守備影片：
万波中正小檔案：
2000年4月7日生，東京練馬區出身，就讀橫濱高校，3年連續都率隊打進甲子園，2018年選秀第四指名進入火腿，今年打擊率2成65，25轟。
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