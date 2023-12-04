失業沒錢無力還債！中國854萬人遭列黑名單　再拖累經濟復甦

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這854萬人的欠款項目由房貸至生意貸款都有，大多數人年齡介於18歲至59歲之間，占中國勞動人口1%，研判之所以沒錢償債是疫情封控和其他限制措施，阻礙經濟成長並削減家庭收入。
在目前中國法規之下，被列入黑名單的欠款者的經濟活動將會受到限制，如買機票、使用行動支付工具，本人及家人不得擔任政府職務，甚至不准行駛收費道路。這將進一步拖累經濟復甦，並抑制消費者信心。
恆生銀行中國經濟學家王丹（Dan Wang，音譯）表示，貸款違約急遽增加不僅是週期性問題，也是結構性問題的產物，「情況可能會變得更糟」。
報導認為，個人債務危機源自於過去10年的借款熱潮。北京智庫國家金融與發展實驗室的數據顯示，截至今年9月止，家庭負債占國內生產毛額（GDP）比率達到64%，比十年前提高近一倍。
另外，由於經濟持續疲軟，工資成長停滯，甚至下降，加上青年失業衝破20%，使愈來愈多消費者因掉入現金陷阱而停止還債。
一名在上海工作的王姓民眾今年5月被解僱後，只能拖欠貸款，他表示，「當我找到工作時，我就會支付2.8萬人民幣（約台幣12.3萬元）的信用卡帳單，但我不知道什麼時候會找到工作」。
另一名在江西廣告公司的張姓老闆也因為拖欠債務而被列入黑名單，在今年5月被法院禁止使用微信支付帳號購物，連為年幼兒子買食物時都不能，「我想我兒子會餓死，因為我手上沒有任何現金，所有日常開支都透過微信帳戶來支付。」儘管張姓老闆嘗試申請解除凍結微信支付帳號，但仍然不成功，法院指如果她能還清償務，生活便可回復正常，「但當我面對這麼多限制時，我怎樣可以賺錢？」
報導指出，一旦被中國政府列入黑名單後，借款人生活可能會變得更艱困，必須應對數十項限制。因為希望很渺茫，很多違約者都放棄令自己財務恢復正常。