吳建豪演《下一站，幸福》被全劇組討厭！起初太自我 殺青都哭了
F4成員之一的吳建豪拍《流星花園》出道，並以《下一站，幸福》收視率稱霸全台，和導演陳慧翎、演員吳慷仁都變成好朋友，感情好得像家人，上個月導演癌逝，讓他心情相當沉重，最近在陸綜《一起火鍋吧》談到人生最想按下暫停的時刻，吳建豪提及就是《下一站，幸福》的拍攝期間，剛開始因為太自我，一度被全劇組討厭，後來漸入佳境，感情變得很好，最後殺青時收音人員都哭了，說再也不會有一個這麼像家人的劇組。
記者江芷稜／綜合報導
F4自2001年《流星花園》出道後紅遍亞洲，曾到亞洲各地開見面會、登上日本武道館開唱，魅力驚人，吳建豪也忙碌巡演，直到團體於2009年解散，他回歸演員身分，由昔日配角晉升到《下一站，幸福》的男主角任光晞，但當時的他想全心投入音樂，拍攝時心態還沒準備好，加上ABC背景中文不佳，台詞也背不起來，對演戲並不投入。
吳建豪在陸綜《一起火鍋吧》，談到人生最想按下暫停的一刻，就是拍攝《下一站，幸福》期間，他坦言「那時候全劇組都討厭我，對我很反感」，跟劇組人員有些疏離感，不過邊拍邊播，隨著拍攝時間變多，自己慢慢變得開心，該劇收視率開低走高，後來拿下全台收視冠軍，大家感情越來越好，最後就像一家人，殺青時還有劇組人員不捨哭了。
雖然該劇已經播畢10多年，依舊是影迷心中的經典，導演陳慧翎與吳建豪、吳慷仁交情深厚，演員間建立通訊群組聯繫感情，在陳慧翎離世後一起現身告別式，送走昔日好友。吳慷仁之前拿下金馬影帝，致詞時感謝陳慧翎指導，不忘開玩笑說「我現在有比吳建豪帥了吧！」事後收到吳建豪的道賀訊息，大方稱讚「有啦，你比較帥」，感情非常要好。
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