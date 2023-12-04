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萬人拚手速！陳耀訓農曆年「紅土蛋黃酥」明開搶　法朋12/6也預購

▲萬人拚手速開搶農曆年節蛋黃酥禮盒！陳耀訓·麵包埠明12月5日開搶「農曆新年紅土蛋黃酥」，台灣甜點界香奈兒「法朋蛋黃酥」則是12月6日中午12:00開放預購。（圖／記者蕭涵云攝）
▲萬人拚手速開搶農曆年節蛋黃酥禮盒！陳耀訓·麵包埠明12月5日開搶「農曆新年紅土蛋黃酥」，台灣甜點界香奈兒「法朋蛋黃酥」則是12月6日中午12:00開放預購。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

萬人拚手速開搶農曆年節蛋黃酥禮盒！受封「史上最難搶」的「陳耀訓・麵包埠」，明天12月5日開搶「農曆新年紅土蛋黃酥」，而台灣甜點界香奈兒「法朋蛋黃酥」則是12月6日中午12:00開放預購。

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過完中秋節，不少人就在超前部署農曆年節賀禮，受封「史上最難搶」的「陳耀訓・麵包埠」，明天12月5日開搶「農曆新年紅土蛋黃酥」預購。陳耀訓蛋黃酥標榜使用以紅土醃製22天以上的鹹蛋黃，搭配丹麥 Lurpak 奶油；透過無水奶油製作技法開創少見的酥脆外皮，更將豆沙餡減糖，被不少人視為最好吃蛋黃酥首選。

▲受封「史上最難搶」的「陳耀訓・麵包埠」蛋黃酥。（圖／記者蕭涵云攝）
▲受封「史上最難搶」的「陳耀訓・麵包埠」蛋黃酥。（圖／記者蕭涵云攝）
「陳耀訓蛋黃酥」每每開賣總是超狂秒殺，不只吸引黃牛搶客，還曾意外掀起拿同樣難搶的陳奕迅演唱會門票，交換陳耀訓蛋黃酥的網路話題。今年農曆年節檔期，「陳耀訓・麵包埠」宣布明天12月5日啟動「農曆新年紅土蛋黃酥」預購。提醒大家，記得先至拓元售票系統註冊帳號，並檢查信用卡是否還在效期內；預購時在拓元售票系統選擇之日期，即為提貨日期；每人限購5盒，限一個提貨日；可供選擇之提貨日為2023年12月16日至2024年2月8日；考量商品完整性，未提供宅配。

▲法朋蛋黃酥還有神秘隱藏版「欣葉聯名雙饗禮盒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲法朋蛋黃酥還有神秘隱藏版「欣葉聯名雙饗禮盒」。（圖／記者蕭涵云攝）
而每到佳節也搶破頭的「法朋蛋黃酥」，主打40%酥皮、40%紅豆餡、20%蛋黃的黃金比例，嚴選來自屏東的鹹蛋黃、嘉義洲南鹽場海鹽，搭配來自丹麥LURPAK的天然奶油及日本熊本麵粉製做並烘烤出皮薄且層次分明的酥皮；內餡則選用屏東萬丹紅豆，更貼心降低甜度，一口咬下酥、鹹、甜的平衡口感，圈粉無數。

今年中秋檔期時，法朋的「經典蛋黃酥禮盒」一度吸引超過15000人同時上線搶購，短短在20分鐘內便全數完售，讓不少老饕都扼腕。法朋也正式宣佈，今年最後一波蛋黃酥，將在12月6日（三）中午12:00，開放預購農曆年節檔期「經典蛋黃酥禮盒」禮盒，單盒9入售價 920元，取貨時間於2024年1月8日至2月8日 ，僅供現場自取 ，售完為止。

▲「法朋烘焙甜點坊」蛋黃酥黃金比例好吃不膩口。（圖／法朋烘焙甜點坊提供）
▲「法朋烘焙甜點坊」蛋黃酥黃金比例好吃不膩口。（圖／法朋烘焙甜點坊提供）
法朋除了「經典蛋黃酥禮盒」，另有與台菜星級餐廳「欣葉」，攜手創作的綠豆椪品項，特別將欣葉特製香濃滷肉餡、搭配北海道干貝菜脯和精選綠豆，綿密綠豆沙入口還吃得到滷肉鹹香，「欣葉聯名雙饗禮盒」也是許多饕客的心頭好。今年還增加以手工編織竹籃為外裝、內含9款燒果子和餅乾的「龍年平安竹藍禮盒」，象徵好運旺旺來的「法式鳳梨酥禮盒」及「經典鐵盒餅乾禮盒」等。

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