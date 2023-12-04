萬人拚手速！陳耀訓農曆年「紅土蛋黃酥」明開搶　法朋12/6也預購

我是廣告 請繼續往下閱讀
「陳耀訓蛋黃酥」每每開賣總是超狂秒殺，不只吸引黃牛搶客，還曾意外掀起拿同樣難搶的陳奕迅演唱會門票，交換陳耀訓蛋黃酥的網路話題。今年農曆年節檔期，「陳耀訓・麵包埠」宣布明天12月5日啟動「農曆新年紅土蛋黃酥」預購。提醒大家，記得先至拓元售票系統註冊帳號，並檢查信用卡是否還在效期內；預購時在拓元售票系統選擇之日期，即為提貨日期；每人限購5盒，限一個提貨日；可供選擇之提貨日為2023年12月16日至2024年2月8日；考量商品完整性，未提供宅配。
而每到佳節也搶破頭的「法朋蛋黃酥」，主打40%酥皮、40%紅豆餡、20%蛋黃的黃金比例，嚴選來自屏東的鹹蛋黃、嘉義洲南鹽場海鹽，搭配來自丹麥LURPAK的天然奶油及日本熊本麵粉製做並烘烤出皮薄且層次分明的酥皮；內餡則選用屏東萬丹紅豆，更貼心降低甜度，一口咬下酥、鹹、甜的平衡口感，圈粉無數。
今年中秋檔期時，法朋的「經典蛋黃酥禮盒」一度吸引超過15000人同時上線搶購，短短在20分鐘內便全數完售，讓不少老饕都扼腕。法朋也正式宣佈，今年最後一波蛋黃酥，將在12月6日（三）中午12:00，開放預購農曆年節檔期「經典蛋黃酥禮盒」禮盒，單盒9入售價 920元，取貨時間於2024年1月8日至2月8日 ，僅供現場自取 ，售完為止。
法朋除了「經典蛋黃酥禮盒」，另有與台菜星級餐廳「欣葉」，攜手創作的綠豆椪品項，特別將欣葉特製香濃滷肉餡、搭配北海道干貝菜脯和精選綠豆，綿密綠豆沙入口還吃得到滷肉鹹香，「欣葉聯名雙饗禮盒」也是許多饕客的心頭好。今年還增加以手工編織竹籃為外裝、內含9款燒果子和餅乾的「龍年平安竹藍禮盒」，象徵好運旺旺來的「法式鳳梨酥禮盒」及「經典鐵盒餅乾禮盒」等。