泰王次子明再次返回泰國　王室接班問題浮上檯面

愛女金珠愛頻亮相！韓高層推測金正恩膝下無子　確立其接班人地位

▲金正恩7日帶了妻子和已數度公開亮相的女兒金珠愛，拜訪北韓人民軍官兵宿舍。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩7日帶了妻子和已數度公開亮相的女兒金珠愛，拜訪北韓人民軍官兵宿舍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

北韓近日成功發射軍事偵察衛星後，官方在慶祝演講活動上將最高領導人金正恩的女兒金珠愛吹捧為「北韓新星女將軍」，引發分析人士推測金正恩其實「膝下無子」，韓國國安高層更深信北韓領導層已經準備讓金珠愛作為接班人，因此提早讓公眾對其形象感到熟悉。

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金正恩的寶貝女兒金珠愛在軍事偵察衛星「萬裡鏡-1號」成功發射後，於一場聚集了國家幹部的慶功演講上被捧為「北韓新星女將軍」，會中更稱在北韓新星女將軍的帶領下，北韓太空強國時代的未來將更加輝煌，這引發大批分析人士討論，總統辦公室國家安保室長趙太庸就認為北韓這一系列偶像化運動是有意提升金主愛存在感。

在KBS電視台「日曜診斷」節目上，趙太庸指出金正恩曾在今年11月視察飛行訓練，當時金珠愛也一起前往空軍司令總部，而在北韓官媒《朝鮮中央電視台》、《勞動新聞》釋出的畫面當中，金珠愛身穿皮衣外套站在畫面正中央，金正恩則是罕見的在官媒報導中站在後排。

趙太庸指出，過去韓國政府與情報當局認為北韓接班人不太可能會是金珠愛，但在近期一系列的偶像化運動讓金珠愛的存在感大幅提升，如今看來極有可能被視為接班人人選；與此同時，金珠愛在過去一年來於官媒中的畫面也從遠遠站在身後，逐漸與金正恩愈發親暱、向中央站，同時也出席了多場重要軍事場合，從鞋子、妝髮也開始仿效母親李雪主的成熟妝容。

根據韓媒報導，韓國前情報機關高層認為，金正日逝世前北韓官方就做好讓其妹、金正恩的姑姑金慶姬成為「最高權力第二把交椅」的準備，顯示權力核心高層更看重的是血統，而非接班人性別；另外也有關係人士猜測金正恩與李雪主膝下並無兒子，這才讓金珠愛不斷拋頭露面，令北韓官民更習慣金珠愛存在，藉此麻痺群眾對於世襲制度的反感。

但也有反對人士稱北韓集權特性與深受父權文化的影響下，恐怕不會讓女性接班，這些報導與吹捧不過是對疼愛女兒的金正恩「阿諛奉承的結果」，而金正恩目前也並非處於需要安排接班人的年紀，因此金珠愛更多的是呈現父女和睦形象的政治工具。

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