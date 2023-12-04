愛女金珠愛頻亮相！韓高層推測金正恩膝下無子　確立其接班人地位

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在KBS電視台「日曜診斷」節目上，趙太庸指出金正恩曾在今年11月視察飛行訓練，當時金珠愛也一起前往空軍司令總部，而在北韓官媒《朝鮮中央電視台》、《勞動新聞》釋出的畫面當中，金珠愛身穿皮衣外套站在畫面正中央，金正恩則是罕見的在官媒報導中站在後排。
趙太庸指出，過去韓國政府與情報當局認為北韓接班人不太可能會是金珠愛，但在近期一系列的偶像化運動讓金珠愛的存在感大幅提升，如今看來極有可能被視為接班人人選；與此同時，金珠愛在過去一年來於官媒中的畫面也從遠遠站在身後，逐漸與金正恩愈發親暱、向中央站，同時也出席了多場重要軍事場合，從鞋子、妝髮也開始仿效母親李雪主的成熟妝容。
根據韓媒報導，韓國前情報機關高層認為，金正日逝世前北韓官方就做好讓其妹、金正恩的姑姑金慶姬成為「最高權力第二把交椅」的準備，顯示權力核心高層更看重的是血統，而非接班人性別；另外也有關係人士猜測金正恩與李雪主膝下並無兒子，這才讓金珠愛不斷拋頭露面，令北韓官民更習慣金珠愛存在，藉此麻痺群眾對於世襲制度的反感。
但也有反對人士稱北韓集權特性與深受父權文化的影響下，恐怕不會讓女性接班，這些報導與吹捧不過是對疼愛女兒的金正恩「阿諛奉承的結果」，而金正恩目前也並非處於需要安排接班人的年紀，因此金珠愛更多的是呈現父女和睦形象的政治工具。