哈彼科技參展Meet Taipei　首推Havppen線上開課系統

數位學習與教學已成為全球教育的重要趨勢，哈彼科技透過強大的教學系統因應多變的學習場景應用，讓各領域職人與企業輕鬆創建與銷售屬於自己的 線上課程網站 ，協助品牌線上線下虛實整合、數位轉型，猶如內容版的開店平台，提供100種以上的功能應用，運用多元的形式銷售知識、專業與經驗，進而創造更大的價值與營收模式。
哈彼科技共同創辦人暨執行長邱世婷指出，Havppen整合龐大的知識變現模式與消費需求轉換，包含文章訂閱、課程銷售、預約諮詢、線上直播、實體活動、包套產品等功能，打造線上線下全通路事業體，此外透過深度的數據分析目標受眾與分層分群再行銷，讓企業掌握會員數據即資產，並且在過程中建立消費歷程、提升顧客體驗。
此系統上線不到6個月，隨即吸引眾多定期舉辦實體課程、活動、講座、分享會、工作坊等的品牌企業，產業概括語言教學、AI生成、投資理財、程式設計、公益等運用，哈彼科技共同創辦人暨營運長游恩寧表示，在自架 線上教學平台 發展的趨勢中，持續以創新科技與教育相互結合的方式，提供更多元、彈性且具有可創造實際 知識經濟 的行銷工具為主要發展目標，讓小至個人、大至品牌企業皆可輕鬆創建 線上課程 教學平台，並透過強大的數據追蹤，有效提高線上線下的轉換率與銷售額。
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