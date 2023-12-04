大裁員！Spotify全體員工17％被離職 執行長：平均拿5個月資遣費
全球串流音樂平台龍頭Spotify進行公司組織變革，今（4）日發布公告，執行長Daniel Ek向所有 Spotify 員工宣布，要將整個公司的總員工人數減少約 17%，被資遣得員工，平均會收到約五個月的遣散費，同時提供遣散期間的醫療保健費用和獲得兩個月的再就業支援服務，而這也是Spotify今（2023）年第三波的人事縮減。
記者林莞茜／綜合報導
Spotify在今年1月23日、6月5日進行二波裁員公告，不過執行長Daniel Ek稍早表示，有鑒於經濟成長急劇放緩，資本變得更昂貴，Spotify 也不例外「這讓我做出了一個決定，這對我們公司來說意味著重大的一步改變。」
Daniel Ek指出，為了讓 Spotify 與我們未來的目標保持一致，並確保我們的規模適合應對未來的挑戰，「我做出了艱難的決定，將整個公司的總員工人數減少約 17%」，他理解這將影響許多人，而許多聰明、有才華、勤奮的人將會離開Spotify。
而受到影響的員工，會在週二收到通知，並獲得5項遣散後的保障，包括會有約五個月的遣散費，應有的假期支付、移民支援、遣散期間的醫療保健費用和獲得兩個月的再就業支援服務。
展望未來，Spotify表示，縮小團隊規模的決定是邁向未來打造更強大、更有效率且關鍵的一步，而這也凸顯出他們需要改變現有的工作方式，更精簡的結構將能夠更有策略地將利潤重新投入到業務中，並且透過更有針對性的方法，將每項投資和措施都會變得更具影響力。