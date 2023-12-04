陸劇女神趙露思年收5億！健康亮紅燈 靠「養生菜單」調養
25歲大陸女星趙露思憑藉爆款陸劇《星漢燦爛．月升滄海》、《偷偷藏不住》人氣直升，片酬飆到2000萬人民幣（約台幣8800萬元），年收入粗估5億，工作滿檔的她，其實過去身體不太好，靠「養生菜單」慢慢調養身體，被公認是「養生達人」的代表。
記者羅凌筠／綜合報導
趙露思表示過去身體不太好，讓她更注重身體保健，有陣子體質不太能吃涼的，「我把所有水果都煮了吃，煮蘋果、煮橙子，挺噁心的，然後把它剁碎，像寶寶副食品一樣」，雖然當時吃得很痛苦，但身體漸漸地養好了，讓她體悟到養生的重要。
趙露思談到食物打開話匣子，她本身是「香菜控」，對於任何有香菜的食物都能接受，一聽說有「反香菜聯盟」，讓她覺得不可思議，更笑稱「組織第一個暗殺掉的目標就是我吧」，言談中完全是個香菜愛好者。
她在拍攝電視劇《後浪》的時候，特別到中醫院學習如何把脈、抓藥等，更以自己的手當作白老鼠來練習針灸，藉由拍攝空擋，還會找片場的中醫幫自己針灸，除此之外，她在冬天的時候還會特別泡腳，更時常保溫瓶不離身。講述中醫傳承的《後浪》5日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。
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