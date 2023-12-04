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特企／CloudMile 萬里雲與55688集團共同研發 AI 熱點

▲CloudMile 萬里雲與55688集團共同研發 AI 熱點，榮獲「IDC 未來企業大獎－數據智慧創新。（圖／品牌提供）
▲CloudMile 萬里雲與55688集團共同研發 AI 熱點，榮獲「IDC 未來企業大獎－數據智慧創新。（圖／品牌提供）

本報訊

亞洲領先的數據智慧解決方案提供商 CloudMile 萬里雲，日前宣布攜手 55688 集團榮獲國際數據資訊（IDC）頒發的「IDC未來企業大獎－數據智慧創新獎」。此殊榮肯定了CloudMile 萬里雲與55688的深度合作，共同研發推出「AI 預測叫車熱點模型」，此 AI 技術不僅為台灣計程車業引入創新的營運模式，更為環境保護、節能減碳做出巨大貢獻。

「IDC 未來企業大獎」是國際上最具威望的數據智慧和數位轉型領域的獎項之一，今年從亞太區的十二個國家收到超過一千件提名案例。在激烈的競爭中，55688的卓越表現使其脫穎而出，獲得「數據智慧創新獎」。

55688致力成為亞洲領先的生活科技平台，以人為本從心出發，讓生活更便利、社會更美好。集團在2022年成功開發並推出了「AI 預測叫車熱點模型」，這一模型基於多年來的乘車紀錄，並運用 CloudMile 萬里雲機器學習團隊提供的 AI 技術，以高達 96% 的準確度預測計程車乘客需求的區域和時間。

參加 IDC 未來企業大獎的 55688 集團資訊研發副總南強表示：「55688 集團透過即時比對乘客資訊、地區與時段的方式更新黃金『載客熱區』，讓小黃及多元計程車司機可以隨時參考即時資料，精確掌握客流，降低計程車空車率跟馬路載客的油耗成本，成功創建業內嶄新的營運模式，且有效降低碳排。據我們統計，AI預測叫車熱點模型一年減少的碳排量，等於2千3百萬棵樹木的二氧化碳吸收量，等於幫台灣每一個人種一棵樹，相當3千8百座大安森林公園一年的碳吸收量。」

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此次獲獎突顯了 CloudMile 萬里雲的創新AI實力和對客戶的永續承諾，目前已佈局許多解決方案，包含接軌國際趨勢的 GenAI、資安等領域，透過加強企業在雲端數據上的整合能力與資安防護，打造更強健的AI數位韌性體質、創造永續性成長。

CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信指出：「 CloudMile 萬里雲是55688集團長年的技術夥伴，運用 CloudMile 機器學習團隊的創新開發經驗結合企業成熟的數據整合，成功將 AI 導入企業營運流程，這次榮獲 IDC 未來企業大獎，55688 集團的『AI 數位韌性』已充分展現在國際舞台上，為台灣企業的數位轉型提供了寶貴的典範。」

CloudMile 萬里雲和 55688 集團的合作，不只發揮出數據的價值，更打造雙贏之生態圈平台，落實企業社會責任，邁向在地永續經營目標。這些努力不僅能加深消費者滿意度，也將有助於減少更多碳排放，引領整個行業走向更綠色的科技生活圈。

▲55688集團「AI 預測叫車熱點模型」榮獲2023年IDC未來企業大獎「數據智慧創新獎」。（圖／品牌提供）
▲55688集團「AI 預測叫車熱點模型」榮獲2023年IDC未來企業大獎「數據智慧創新獎」。（圖／品牌提供）

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