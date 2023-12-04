特企／《 復活邪神 SaGa RS 》 史上最大級版本更新釋出！

為了讓國際版玩家們可以有更豐富的遊戲體驗，在本次版本更新後，三大關卡模式——「自由關卡」、「挑戰」和「主線劇情」將同步上線。
在「自由關卡」模式中，玩家將可前往不同的冒險紀錄內挑戰各個領域的關卡來獲取豐富獎勵。且玩家於遊玩過程中獲得的「領域 Lv EXP」還能解鎖更多領域，期待玩家們一同前來探索！
「若月的紀錄」配合版本更新火速開啟！玩家們將可在「自由關卡」模式中進行遊玩。在「若月的紀錄」領域中，透過遊玩關卡可獲得「探索點數」，使用其來打開寶箱，將有機會獲得帶有能力的 SSS 弓武器「語部和弓」！
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玩家將可以使用全新的進化素材將部分 SS 武器升級打造成擁有更強大性能的 SSS 武器，且同時間 SS 鍊成武器也將一齊開放，提供玩家們更多提升隊伍戰力的新選擇！此外，SSS 武器「青劍」更將於「3.5週年紀念 超感謝登入獎勵」登入首日即可免費獲得！
玩家可以通過參與「自由關卡」獲得經驗值，進而提升「冒險者 Rank」。隨著「冒險者 Rank」等級上升，玩家帳號的體力上限、每日自動再戰次數也能獲得提升，同時也將提高技．術和 OD 傷害效果。
此外，「冒險者 Rank」升級時還可以獲得「證之碎塊」，集齊一定數量的碎片後還能鍊成 SS 裝飾品「冒險者之證」！
新召喚活動「Romancing祭 波魯卡篇」和「Romancing祭 喬篇」期間限定登場！在本次召喚活動中，玩家有兩種方式可以進行召喚：以免費寶石進行召喚，或以付費寶石進行優惠的階段召喚。在階段召喚中，獲得的 SS 風格更將確定必中 Pick UP 的 SS 風格！
「Romancing祭 席雷篇」將分為不限輪數的免費寶石階段召喚及 3 輪限定的付費寶石階段召喚。在免費寶石階段召喚中，於階段 1 時將可以進行一次「免費」的 10 連召喚，而在付費寶石階段召喚中，則可以使用更優惠的寶石數量進行 10 連召喚！
此外，不論是免費寶石階段召喚還是付費寶石階段召喚，在進行每個召喚階段後都將贈送召喚徽章 × 1,000！
於自由關卡「若月的紀錄」中，新領域——「舞台 重生的羈絆ZERO -前篇-」登場！通關活動關卡後，玩家將可以獲得道具「高山礦石」和「亞空邪氣」，而收集上述道具能在活動限定兌換所中兌換「探索點數[若月的紀錄]」和「金碎片」等獎勵。
此外，通關關卡時也將掉落全新鍊成裝備素材「鏡花水晶片」，快收集素材來打造「鏡花」系列的 SS 鍊成裝備吧！
自 2023 年 12 月 1 日 維護結束後，絕對不可錯過各式登入獎勵及期間限定任務！透過「3.5週年 紀念任務 第1彈」總計可獲得高達 3,000 顆寶石，而在「3.5週年紀念 超感謝 登入獎勵」中，於活動期間內每天登入都將可獲得 300 顆寶石，且首日登入還可額外獲得 SSS 武器「青劍」！
此外，玩家們還可透過「3.5週年超感謝祭 開放紀念登入獎勵」，獲得總計 15,000 顆寶石 和 3 張「3.5週年紀念！SS風格兌換票券」 ！使用「 3.5週年紀念！SS風格兌換票券 」可於「3.5週年紀念！SS風格兌換所」中自選獲得 1 名 SS 風格。
為盛大慶祝本次 3.5 週年活動，12 月 1 日維護後也將同步推出多款超值優惠禮包並舉行寶石特賣活動！
《Romancing SaGa Re;univerSe》3.5 週年社群狂歡季也同步啟動！
參與官方社群將舉辦的線上活動「SaGa RS 週年狂歡季～開幕慶祝活動～」，達成目標將可獲得「鏡花水晶片」、「升段卷軸」等豪華獎勵並有機會抽中限量紀念周邊「席雷篇開放紀念滑鼠墊」及「席雷篇開放紀念壓克力畫 」！
2023 年 12 月 15 日 ～ 2024 年 1 月 31 日 SaGa RS 將與 KIRABASE Cafe 跨界合作，於台北三創推出期間限定形象店——《復活邪神 SaGa RS》期間限定主題 café。SaGa 系列人氣經典角色「莫妮卡」、「艾米麗亞」將化身咖啡廳店員熱情迎接來店玩家，且「洛克布凱」、「薊」、「喬」、「教授」等更多角色也將以 Q 版形式登場，帶領玩家置身於 SaGa 世界。
此外，SaGa RS 第三部新篇章於 3.5 週年之際正式啟動，新主角「席雷」及「解鑰」成員也將現身形象店，與玩家一起共同歡慶全新冒險時刻的到來，並度過獨一無二的週年派對時光。
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