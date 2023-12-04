日本自駕遊事故多！海外客「看嘸交通標誌」釀禍　租車業者擬拒接

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根據《ANNnews》報導，隨著冬天到來，北海道的積雪也已經超過10公分，路面結冰的狀況也讓當地的租車業者感到不安。
一名新千歲機場附近的租車行店長佐佐木一志帶著記者前往查看一輛汽車，只見車牌凹損，引擎蓋跟車門也都歪斜。佐佐木一志表示，「正好這禮拜北海道積雪，就發生這台車就與前方的公車發生擦撞。」他進一步透露，經過統計後發現，11月出租車發生的事故當中，有七成是由外國人駕駛。
今年1月就曾發生，來自新加坡的旅客在自駕時，因為沒注意「暫時停車」（一時停止）的道路標誌，駛出十字路口就與一輛載貨卡車相撞，造成一對母女死亡的憾事。
除了北海道之外，也有其他地區曾發生過外國旅客自駕車禍的事故。今年11月中旬在千葉縣也發生一名台灣籍女司機開車時，右轉撞上一位26歲女性與懷中抱著的1歲大女嬰，雖然緊急送醫，女嬰仍傷重不治，釀成1死1重傷悲劇。
報導指出，由於外國人租車自駕事故頻傳，有租車業者甚至因損害太大而被迫停業，另有租車業者開始考慮停止出借車輛給訪日觀光客。
佐佐木一志指出，除了不習慣在積雪道路上開車之外，造成外國人租車事故頻傳的原因還與「看不懂交通標誌」有關，尤其是「一時停止」標誌，因為是由日文書寫，對於看不懂日文的海外遊客來說較難理解。
來自泰國、準備自駕前往函館的觀光客接受採訪時也坦言，以日文書寫的道路標示對他們來說很難懂，若是有英文註記的話，開車的時候應該會更加輕鬆，「完全不懂到底寫了些什麼……」
報導指出，為了改善相關狀況，也有租車行在出借車輛的時候，會以英文進行解說日本的道路標示以及行駛積雪道路時的注意事項。
另外在東京奧運前，日本為了因應外國旅客增加，已經著手進行更換交通標示。不過光是「一時停止」的標誌在日本全國就有約170萬個，雖然從2017年就開始進行更換作業，但全數更換預計需要10年以上的時間。