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日本自駕遊事故多！海外客「看嘸交通標誌」釀禍　租車業者擬拒接

▲隨著北海道的雪季來臨，即使是當地人，在積雪的道路上開車都膽戰心驚，更遑論是對當地路況不熟的外國人，也讓北海道當地租車業者更加不安。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著北海道的雪季來臨，即使是當地人，在積雪的道路上開車都膽戰心驚，更遑論是對當地路況不熟的外國人，也讓北海道當地租車業者更加不安。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

國人海外旅遊最愛日本，近年興起「自駕遊」風潮，只要租輛車就能玩遍各大景點，還能前往一些搭車不易抵達的地區觀光。不過有北海道的租車業者統計，11月發生的租車事故當中，有七成都是都是外國觀光客造成。業者指出，會造成事故的原因，多半是因為外國觀光客看不懂道路標示的關係。

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近年來，到日本自助旅遊的人越來越多，不過在日本旅遊時，除了利用大眾交通工具，選擇「開車自駕」玩日本也是目前熱門方式，租一輛車就可玩遍各個景點，還可以到一些搭車很難抵達的地方。不過越來越多旅客自駕旅遊，其中有人不熟悉日本交通規則、看不懂標誌，或是對於路況不熟悉，導致車禍事故時常發生。

根據《ANNnews》報導，隨著冬天到來，北海道的積雪也已經超過10公分，路面結冰的狀況也讓當地的租車業者感到不安。

一名新千歲機場附近的租車行店長佐佐木一志帶著記者前往查看一輛汽車，只見車牌凹損，引擎蓋跟車門也都歪斜。佐佐木一志表示，「正好這禮拜北海道積雪，就發生這台車就與前方的公車發生擦撞。」他進一步透露，經過統計後發現，11月出租車發生的事故當中，有七成是由外國人駕駛。

今年1月就曾發生，來自新加坡的旅客在自駕時，因為沒注意「暫時停車」（一時停止）的道路標誌，駛出十字路口就與一輛載貨卡車相撞，造成一對母女死亡的憾事。

除了北海道之外，也有其他地區曾發生過外國旅客自駕車禍的事故。今年11月中旬在千葉縣也發生一名台灣籍女司機開車時，右轉撞上一位26歲女性與懷中抱著的1歲大女嬰，雖然緊急送醫，女嬰仍傷重不治，釀成1死1重傷悲劇。

報導指出，由於外國人租車自駕事故頻傳，有租車業者甚至因損害太大而被迫停業，另有租車業者開始考慮停止出借車輛給訪日觀光客。

佐佐木一志指出，除了不習慣在積雪道路上開車之外，造成外國人租車事故頻傳的原因還與「看不懂交通標誌」有關，尤其是「一時停止」標誌，因為是由日文書寫，對於看不懂日文的海外遊客來說較難理解。

來自泰國、準備自駕前往函館的觀光客接受採訪時也坦言，以日文書寫的道路標示對他們來說很難懂，若是有英文註記的話，開車的時候應該會更加輕鬆，「完全不懂到底寫了些什麼……」

報導指出，為了改善相關狀況，也有租車行在出借車輛的時候，會以英文進行解說日本的道路標示以及行駛積雪道路時的注意事項。

另外在東京奧運前，日本為了因應外國旅客增加，已經著手進行更換交通標示。不過光是「一時停止」的標誌在日本全國就有約170萬個，雖然從2017年就開始進行更換作業，但全數更換預計需要10年以上的時間。


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