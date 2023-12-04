年終政策演說駁棄台論　孫曉雅：美國對台共識超越兩黨

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孫曉雅分析，台美都正在經歷嚴峻的網路攻擊，這對經濟和科技發展的危害是立即且明顯的，更影響著人們的日常生活和民主體制，「台灣主要面臨來自單一國家的網路威脅，而美國則面臨來自各種國家和非國家角色的網路威脅。」孫曉雅也說，「奠基於此，拜登政府將在網路安全方面，建立與臺灣之間的互信夥伴關係，視為優先與重要的議題。」
尤其，臺灣正值選舉季節，正是台美合作維護民主體制的關鍵時刻，使得維持網路安全的重要性更形重要。「美國和台灣都處於民主社會前線，並努力應對信息操控、影響民主制度的傳播以及宣傳，特別是境外角色，試圖利用社交媒體和新興科技操縱公共討論、分裂公眾、影響選舉，從根本上破壞民主制度。在民主選舉進行的時期，特別令人擔憂，因為，這是自由社會選擇自己的治理方式過程。」孫曉雅指出，「沒有公眾信任和自由公平的選舉，我們的民主制度將無法繁榮。」
談到選舉，孫曉雅也重申，美國支持台灣活躍的民主，也期待與台灣選民決定出來的領導人一起合作，美國不會在台灣的選舉選邊站、沒有偏好哪位候選人，且美國知道他們沒有選票，無論台灣哪個政黨執政，美國對台政策都會維持不變，並期待與臺灣選民在2024年選出的任何一位領導人合作。
現場提問，中國可能將於2027年或2035年攻打台灣，美國是否將放棄台灣？孫曉雅表示，美國絕對不會棄台，美國一中政策已經持續了數十年，獲得了兩黨支持，也是政府與國會之間的共識，「我想不到在華府還有什麼政策可以獲得兩大黨與美國人民如此強烈支持。」
另外談及美國的TikTok 禁令，孫曉雅也當場展示自己由政府提供的公務手機說，裡面是不能安裝抖音的，因為TikTok沒有提供清楚的資訊安全、資料使用政策，恐有個資外洩疑慮。孫曉雅更提醒台大學生，戰爭中已有美國、俄羅斯、烏克蘭軍隊駐紮位置因為社群軟體洩漏，所以知道數據將被作為何種用途、流通至何處十分重要，是美國與臺灣都要面對的課題。