新北頂級露營車開箱！丹內丹內野奢莊園聯名馬辣　網美朝聖星空屋

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取名「丹內（丹裡）」源於所在地貢寮為凱達格蘭族第一個抵達的地方（現今：澳底）；結合台語「但幾咧」等一下之意，打造「距離台北最近」的野奢莊園，希望造訪的旅客都能在「慢」中享受生活。風格多元的最新露營地竟然不用捨近求遠，在網美圈掀起一波話題，人人都在打聽，怎麼能造訪台北貢寮「丹內丹內野奢莊園」。
和過去記憶中的貢寮截然不同，「丹內丹內野奢莊園」位在靠近海邊的山野林間，一望無際的開闊視野，遍地充滿綠意，主打透明球狀的「法式星空屋」、文青感十足的「北歐HOLA露營車」、前衛「微星號露營車」三大房型。
另外還有北美Rodeo驛馬露營車、英倫UN威爾斯露營車等，各式一卡皮箱即可入住的懶人露營物件。入住豐富多元生態環境，一秒被大自然包圍，不過畢竟是徹底享受戶外、難免遇上蚊蟲，還是提醒旅客需留意防蚊驅蟲。
AsiaYo亞洲訂房網今年秋冬便首度與全新開幕的「丹內丹內奢野莊園」獨家合作，還創下國內首例，攜手麻辣鍋知名品牌馬辣集團三方聯名，推出一泊三食季節限定專案。
透過AsiaYo下訂，可享用獨家馬辣聯名海陸雙拼火鍋晚餐，早餐開吃龍蝦海鮮粥、或班尼迪克蛋牛排，下午茶則有三明治等點心迎賓，每人 4999 元起；還可享平日預訂星空屋不加價，現省 2000 元優惠，專案再加碼贈送2位6歲以下孩童免費入住及「丹內禮包」附贈品牌保冷袋、丹內玩偶、兒童好禮（價值 1000 元）。
另外，台灣本土旅宿品牌「小鹿文娛旅宿集團」則進軍日本市場，與日本團隊共同營運豪華露營品牌「dots by Dot Glamping Suite 001」今年8月開幕，座落日本西湖，享有桑拿、露天浴池、星空榻榻米、座湯影院等設施，而且躺在床上就能仰望富士山，每房占地超過 210 坪，每日限量 2 間客房入住、有一泊二食方案可選，隱密性絕佳！是熱愛日本旅遊與露營體驗的國人一大好消息。