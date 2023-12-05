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新北頂級露營車開箱！丹內丹內野奢莊園聯名馬辣　網美朝聖星空屋

▲網美熱搜的全新露營地就在新北貢寮！「丹內丹內野奢莊園」開幕主打法式星空屋、微星號露營車等房型，獲AsiaYo亞洲訂房網青睞，與馬辣集團三方聯名推出專屬一泊三食套裝行程開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網美熱搜的全新露營地就在新北貢寮！「丹內丹內野奢莊園」開幕主打法式星空屋、微星號露營車等房型，獲AsiaYo亞洲訂房網青睞，與馬辣集團三方聯名推出專屬一泊三食套裝行程開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/新北報導

下半年最受網美熱搜的全新露營地就在新北貢寮！今年4月份才低調開幕的「丹內丹內野奢莊園」十分遼闊，主打透明「法式星空屋」、文青風「北歐HOLA露營車」、前衛「微星號露營車」三大房型，獲AsiaYo亞洲訂房網青睞，與馬辣集團三方聯名推出專屬一泊三食套裝行程，《NOWnews今日新聞》帶大家實際開箱。

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「丹內丹內野奢莊園」位於新北市澳底鎮的新造鎮計畫「台北一莊」，腹地廣達268公頃，預計將切分為22區，目前已開幕的第一區露營園區佔地23公頃，未來全莊園將複合規劃戶外大型公共藝術、獨棟Villa、甚至養生村等物件。

▲今年4月低調開幕的「丹內丹內野奢莊園」，引起網美熱烈討論。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今年4月低調開幕的「丹內丹內野奢莊園」，引起網美熱烈討論。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「丹內丹內野奢莊園」全區光是露營車就有三款以上的選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「丹內丹內野奢莊園」全區光是露營車就有三款以上的選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲園區內還有可划船的湖泊，周圍種植落羽松。（圖／記者蕭涵云攝）
▲園區內還有可划船的湖泊，周圍種植落羽松。（圖／記者蕭涵云攝）
取名「丹內（丹裡）」源於所在地貢寮為凱達格蘭族第一個抵達的地方（現今：澳底）；結合台語「但幾咧」等一下之意，打造「距離台北最近」的野奢莊園，希望造訪的旅客都能在「慢」中享受生活。風格多元的最新露營地竟然不用捨近求遠，在網美圈掀起一波話題，人人都在打聽，怎麼能造訪台北貢寮「丹內丹內野奢莊園」。

▲半透明球狀的「法式星空屋」，擁有一廳一房一衛空間，最受到網美熱論。（圖／記者蕭涵云攝）
▲半透明球狀的「法式星空屋」，擁有客廳＋主臥搭配一房一衛空間，最受到網美熱論。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一家庭入住法式星空屋，空間也相當足夠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一家庭4人入住法式星空屋，空間也相當足夠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每間星空屋還擁有獨立遮陽傘與戶外座位區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每間星空屋還擁有獨立遮陽傘與戶外座位區，房內擺設頗有童心。（圖／記者蕭涵云攝）
和過去記憶中的貢寮截然不同，「丹內丹內野奢莊園」位在靠近海邊的山野林間，一望無際的開闊視野，遍地充滿綠意，主打透明球狀的「法式星空屋」、文青感十足的「北歐HOLA露營車」、前衛「微星號露營車」三大房型。

▲台灣少見的「微星號露營車」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣少見的「微星號露營車」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲微星露營車邀請室內設計師打造軟裝空間，臥房、客廳、陽台一應俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲微星露營車邀請室內設計師打造軟裝空間，臥房、客廳、陽台一應俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲簡直擁有獨立陽台，豪華露營好Chill。（圖／記者蕭涵云攝）
▲簡直擁有獨立陽台，豪華露營好Chill。（圖／記者蕭涵云攝）
另外還有北美Rodeo驛馬露營車、英倫UN威爾斯露營車等，各式一卡皮箱即可入住的懶人露營物件。入住豐富多元生態環境，一秒被大自然包圍，不過畢竟是徹底享受戶外、難免遇上蚊蟲，還是提醒旅客需留意防蚊驅蟲。

▲丹內丹內野奢莊園腹地廣大，好幾處看上去就像在國外。（圖／記者蕭涵云攝）
▲丹內丹內野奢莊園腹地廣大，遠看北美Rodeo驛馬露營車就像在國外。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北歐HOLA露營車也透過玻璃設計，視覺空間不擁擠，彷彿入住大自然。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北歐HOLA露營車也透過玻璃設計，視覺空間不擁擠，彷彿入住大自然。（圖／記者蕭涵云攝）
▲丹內丹內野奢莊園還有野餐區、親子遊戲區、可愛動物區及射箭、九宮格棒球等體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲丹內丹內野奢莊園還有野餐區、親子遊戲區、可愛動物區及射箭、九宮格棒球等體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
AsiaYo亞洲訂房網今年秋冬便首度與全新開幕的「丹內丹內奢野莊園」獨家合作，還創下國內首例，攜手麻辣鍋知名品牌馬辣集團三方聯名，推出一泊三食季節限定專案。

▲早餐開吃龍蝦海鮮粥、班尼迪克蛋牛排。（圖／記者蕭涵云攝）
▲早餐開吃龍蝦海鮮粥、班尼迪克蛋牛排。（圖／記者蕭涵云攝）
▲露營開吃「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊-川味麻辣」，只要一顆膠囊，加入開水稀釋12倍高純度濃縮醬料，就能開吃個人麻辣鍋，還能當作水餃、拌麵的辣味醬汁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲露營開吃「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊-川味麻辣」，只要一顆膠囊，加入開水稀釋12倍高純度濃縮醬料，就能開吃個人麻辣鍋，還能當作水餃、拌麵的辣味醬汁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎賓下午茶從鹹食、甜點到飲料都能享用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎賓下午茶從鹹食、甜點到飲料都能享用。（圖／記者蕭涵云攝）
透過AsiaYo下訂，可享用獨家馬辣聯名海陸雙拼火鍋晚餐，早餐開吃龍蝦海鮮粥、或班尼迪克蛋牛排，下午茶則有三明治等點心迎賓，每人 4999 元起；還可享平日預訂星空屋不加價，現省 2000 元優惠，專案再加碼贈送2位6歲以下孩童免費入住及「丹內禮包」附贈品牌保冷袋、丹內玩偶、兒童好禮（價值 1000 元）。

▲還有療癒的「綠色星球聯名合作」客座體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲還有療癒的「綠色星球聯名合作」客座體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，台灣本土旅宿品牌「小鹿文娛旅宿集團」則進軍日本市場，與日本團隊共同營運豪華露營品牌「dots by Dot Glamping Suite 001」今年8月開幕，座落日本西湖，享有桑拿、露天浴池、星空榻榻米、座湯影院等設施，而且躺在床上就能仰望富士山，每房占地超過 210 坪，每日限量 2 間客房入住、有一泊二食方案可選，隱密性絕佳！是熱愛日本旅遊與露營體驗的國人一大好消息。

▲小鹿文娛拓展海外露營商機，在日本富士山腳下打造豪華露營區。（圖／小鹿文娛提供）
▲小鹿文娛拓展海外露營商機，在日本富士山腳下打造豪華露營區。（圖／小鹿文娛提供）
▲入住使用智能自助 check in 裝置， 「SUN Dome」180 度視野的透明帳，及可眺望富士山的「MOON Dome」圓頂帳篷。（圖／小鹿文娛提供）
▲入住使用智能自助 check in 裝置， 「SUN Dome」180 度視野的透明帳，及可眺望富士山的「MOON Dome」圓頂帳篷。（圖／小鹿文娛提供）

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