偽造上萬張假身份證！日警逮捕26歲無業女 疑背後有中國犯罪集團
日本警方今（4）前往大阪逮捕一名中國籍26歲無業女子，日本電視台報導稱該名女子涉嫌在日本偽造超過萬張外國人居留證與日本身分證，不到半年來就藉此獲利約新台幣42.8萬元，東京警視廳認定周女背後可能牽涉到中國的犯罪集團，為此正展開進一步的調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本TBS電視台及東京電視台報導，一名生活在大阪的中國籍女子周櫻婷今年11月被警方在家中發現有13張偽造的外國人居留證，以及9張嵌有IC晶片的假身分證，經調查後周女供稱自己可以用「每張1萬日圓」的價格販售這些偽造的假證件，每天大約在家可以賺入1.2萬至1.6萬日圓，且在5個月內賺進200萬日圓，相當於新台幣42.8萬元。
警視廳國際犯罪對策課將其逮捕後表示，周櫻婷可能涉嫌偽造了近萬張假證件，同時在她家中又找到了一共750張尚未填入資料、附有IC晶片的空白假證件。周櫻婷則坦言不諱表示，「自今年9月開始，找我辦卡的人愈來愈多了」。
警方懷疑，周女在中國仍有大批犯案同夥，負責印送資料與處理訂單，位於日本的周女則在接收對方傳的照片、住址等基本資料後，以專用的影印機印製出假證件，接著再透過郵寄方式送件給其他住在日本的越南人等。