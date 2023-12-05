台灣汽車價格好貴！李多慧被嚇到：買不下去 台、韓售價對比曝光
台灣車子的售價位居全球前幾名，竟連韓籍啦啦隊女神李多慧都被高額售價嚇到！昨（4）日李多慧個人頻道上發出新片，對比了臺灣、韓國兩地物價，聽完汽車售價更是令她驚呼：「買不下手」。
記者潘毅／綜合報導
在台灣，汽車的售價高昂早已不是秘密，以全球直營的特斯拉的車款來對比，Model Y在美國售價約160萬台幣、日本則是134萬，但同一台車運到台灣後，卻要價高達211萬元，更是全球第五貴的國家。
昨（4）日李多慧頻道發出新片「親自體會到的台灣物價」，對比了台灣、韓國各種日常物價，首先她到了韓國國民車品牌的展間，詢問了各種車型之價格，聽到一輛休旅車要價190萬元新台幣（約7600萬韓元），但同款車在韓國當地的售價其實是4000萬韓元，也就是95萬9千元新台幣，其他車款價差也相當大，讓李多慧驚呼「好貴阿，買不下手」。隨後李多慧還對比了台、韓兩地的牛奶、計程車、公車公定價格，這些則沒有太大的差異。
事實上李多慧在今年5月份時，就曾經透露在韓國買了人生中第一台汽車，以1760萬韓元（約新台幣40.8萬元）入手韓國的國產品牌現代推出的「casper」，她更分成60期付款，每個月只需繳30萬韓元（約新台幣7000元）車貸。或許也是在韓國輕鬆的購車經驗，讓李多慧聽完台灣車子的售價驚呼連連。