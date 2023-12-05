天氣預報／今晨低溫16.8度！明變天「雨轟中北部」 放晴時間出爐
昨（4）日受鋒面通過、華南雲雨區東移影響，台中以北地區都有降雨出現，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（5）日鋒面尾巴通過，降雨逐漸停歇，台灣本島平地最低溫在新竹關西，攝氏16.8度，明（6）日水氣再增，中部以北及東半部變天有雨，週四（12月7日）大陸高壓籠罩後才會放晴轉乾。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日鋒面遠離，各地天氣好轉，北部多雲、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣整天還是偏涼，中南部微熱、早晚較涼。各地區氣溫分佈上，北部攝氏17至23度、中部攝氏18至29度、南部攝氏19至30度、東部攝氏19至28度。
吳德榮指出，明（6）日東北季風增強、水氣再增，中部以北及東半部轉有局部短暫雨。中央氣象署預報員陳姵安提及，這波東北季風，最低溫預估落在週四和週五的清晨，北部低溫僅攝氏14至15度、中部攝氏16度、南部及東部攝氏17至18度；週五東北季風減弱，白天起才會逐漸回溫。
天候狀況上，吳德榮說明，週四和週五「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定。週六至下週一（12月9至12月11日）「高壓迴流」影響，西半部仍晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；氣溫漸升，白天舒適、微熱，日夜溫差仍大。未來一週無強冷空氣，白天「陽光加熱」及夜間「輻射冷卻」的逐日變化，為氣溫起伏最主要的因素。