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快搶！陳耀訓蛋黃酥今天中午12:30開賣　鹿港「新口味」台北快閃

▲陳耀訓蛋黃酥今（5）日中午12:30將開賣「2024農曆新年紅土蛋黃酥」，售價980元（1盒10入），同樣需由拓元售票系統下訂。（圖／取自陳耀訓麵包埠）
▲陳耀訓蛋黃酥今（5）日中午12:30將開賣「2024農曆新年紅土蛋黃酥」，售價980元（1盒10入），同樣需由拓元售票系統下訂。（圖／取自陳耀訓麵包埠）

記者葉盛耀/綜合報導

被網友稱為「比五月天演唱會門票還難搶」的陳耀訓蛋黃酥，今（5）日開賣「2024農曆新年紅土蛋黃酥」，將於中午12:30開始，售價與中秋檔期一樣980元（1盒10入），同樣需由拓元售票系統（請按此）下訂。中秋節檔期沒搶到的，這次得好好把握。另外，鹿港知名的「新口味食品行」蛋黃酥，也將於明日至12月8日，快閃台北SOGO忠孝館，每日限量200盒。

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陳耀訓蛋黃酥今天中午12:30將開賣「2024農曆新年紅土蛋黃酥」，而預購日期即是提貨日期，為2023年12月16日至2024年2月8日（營業時間12:00-19:30），售價與中秋檔期一樣980元（1盒10入），同樣需由拓元售票系統（請按此）下訂。

▲陳耀訓蛋黃酥被網友戲稱比五月天演唱會門票還難搶，售價980元（1盒10入），由拓元售票系統下訂，每人限購5盒。（圖／取自《陳耀訓·麵包埠》臉書）
▲陳耀訓蛋黃酥被網友戲稱比五月天演唱會門票還難搶，售價980元（1盒10入），由拓元售票系統下訂，每人限購5盒。（圖／取自《陳耀訓·麵包埠》臉書）
「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY 」臉書粉專並提醒，每人限購5盒，未接受大宗訂單，無宅配服務。民眾需到店取貨，一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。另外也強調「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。

另外，不僅鹿港人大推，更名列全台必吃排行榜的「新口味食品行」蛋黃酥，也將於明日快閃台北SOGO忠孝館。承襲35年來的傳統製餅手藝，每顆蛋黃酥都由經驗老到的師傅以純手工製作，造就細緻酥脆的外層，裹入飽滿鹹蛋黃與綿密豆沙泥，宣稱是從內而外恰到好處的甜鹹比例與層次風味。

「新口味食品行」每次快閃百貨總引起排隊人潮，明（6）日至12月8日將至台北SOGO忠孝館快閃，參加「寶島巡禮 中彰投 美食物產展」，每日皆從鹿港新鮮直送200盒「新口味蛋黃酥禮盒」325元/盒 (6入)，不必專程跑到鹿港，就能享受當日出爐的美味蛋黃酥。

▲同樣人氣相當旺的鹿港名店「新口味食品行」蛋黃酥，也將於明日開始快閃台北SOGO忠孝館。（圖／取自新口味臉書）
▲同樣人氣相當旺的鹿港名店「新口味食品行」蛋黃酥，也將於明日開始快閃台北SOGO忠孝館。（圖／取自新口味臉書）

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