WHO稱獲通知清空加薩南部物資倉庫　以色列否認

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他還寫道：「我們懇請以色列取消這道命令，並採取所有可能的措施來保護平民和民用設施，包括醫院和人道設施。」
不過，以色列國防部轄下的占領區政府活動協調部門（COGAT）透過聲明否認要求世衛組織清空倉庫，還稱已明確告知聯合國代表，但未多加說明。COGAT負責協調以色列政府、以色列國防軍、國際組織、外交人員和巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）之間的民事議題。
控制加薩地區的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）今年10月7日對以色列南部發起前所未見的攻擊。根據以色列官方數據，這波攻擊造成約1200人喪命，大多是平民；哈瑪斯另擄走約240名人質，其中部分已在雙方暫時休戰期間獲釋。
事發後，以色列矢言殲滅哈瑪斯，對加薩地區連續展開空襲、砲轟和地面行動。加薩衛生部統計，迄今已有1萬5900人死亡，多數是婦孺。
以色列軍方今天派遣數十輛戰車前往加薩南部，準備擴大打擊哈瑪斯。加薩地區各地在圍困下，通訊已被切斷。
世衛組織表示，加薩仍在運作中的醫院在不到60天內從36所驟減至18所，其中3所僅提供基本急救，其他醫院也只提供部分服務。
世衛組織提到，加薩走廊（Gaza Strip）南部還有12所醫院在運作。
世衛組織東地中海地區主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）今天稍早在記者會上說，軍方強化在加薩南部的地面行動，恐怕會讓數以千計人無法獲得醫療照護。
他說：「我們已經看到加薩北部發生的事情。不能在南部重蹈覆轍。」
世衛組織官員說，許多加薩居民無法獲得乾淨用水和適當衛生條件，擔心爆發大規模疾病。
曼達里說，世衛組織注意到傳染病病例增加，包括急性呼吸道感染、疥瘡、黃疸、腹瀉和出血性腹瀉。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1121205
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