熱狗開砲「樓上的房東」！疑勾出朱德庸反擊：狗屎太多
饒舌歌手Mc Hotdog熱狗日前推出歌曲〈樓下的房客〉，爆出抄襲風波，與知名漫畫家朱德庸一來一往隔空交火，事件後來平息，熱狗近日則是推出新歌〈樓上的房東〉，似乎是致敬「朱老師」，而身為當事人之一的朱德庸，則是在微博發文分享，世界之所以會需要心靈雞湯，「是因為人生道路上的狗屎真的太多了」，疑似是在回應熱狗的新歌。
記者吳雨婕／綜合報導
熱狗日前登上「簡單生活節」的舞台演出，首度演唱新專輯《髒藝術家》的3首新歌，其中〈樓上的房東〉是他有感於先前與朱德庸的風波，他在表演前還直呼：「大家都知道我之前寫了一首歌曲（指〈樓下的房客〉），後面發生的事情我想大家都知道了，所以我就不再講了，可是沒有關係，我寫了一首更屌的歌。」
熱狗新歌〈樓上的房東〉歌詞後半段出現「我揮揮衣袖，和樓下的房客說Goodbye」以及「我的故事，可能就是你們的故事，走你自己該走的路，不上別人的樓，也不用去看任何的心靈雞湯，讓我告訴你，那些什麼屁都沒有用」，似乎都意有所指。而一直都有不定時更新社群媒體習慣的朱德庸，恰巧在熱狗演唱完該曲不久後，在微博寫道：「這個世界之所以需要心靈雞湯，是因為人生道路上的狗屎真的太多了。」忍不住引人聯想。
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