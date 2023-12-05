電競大賞Toyz頒獎被統神怒飆！體育署澄清非指導單位：毒品零容忍
由中華民國電子競技運動協會所舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」，昨日請Toyz（劉偉健）到場頒獎，不料獲獎者是「亞洲統神」張嘉航，他當場發飆怒罵對方是「販毒狗」，更質疑主辦方找販毒人士頒獎是「開玩笑」，最後跟妻子003憤而離席，引發熱議，由於教育部體育署被列為指導單位，今（5）日體育署表示：「此活動是由該協會自主規劃籌辦，體育署並未對活動提供補助，也未參與活動規劃，更未同意擔任指導單位。體育署已嚴正告知該協會，辦理活動在未經體育署同意，不得擅列體育署為指導單位。」並強調，運動競技絕不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心也不容質疑。
記者吳政紘/綜合報導
「2023星光電競大賞」昨日晚間舉辦，主辦單位「台灣電子競技協會」邀請「世仇」Toyz（劉偉健）頒獎給亞洲統神」張嘉航，原本看來是有趣的畫面，沒想到變成撕破臉的戲碼，之後該協會也道歉「「在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉。」
體育署則表示，此活動是由該協會自主規劃籌辦，體育署並未對活動提供補助，也未參與活動規劃，更未同意擔任指導單位。體育署已嚴正告知該協會，辦理活動在未經體育署同意，不得擅列體育署為指導單位。
體育署說明，「本屆「星光電競大賞頒獎典禮」活動發生安排不適宜人員擔任頒獎人之事件，體育署後續將加強輔導該協會，避免類似情事再度發生。體育署的立場就是，運動競技絕不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心也不容質疑。未來，也將持續投入資源，堅守毒品防制工作。」
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