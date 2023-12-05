賴床有理！太冷不想離開被窩　「慢一點」還能防猝死

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此外，國健署提醒，民眾晚上睡覺前應先備妥保暖衣物，置於隨手可拿到的地方，半夜或早上起床上廁時，記得先將四肢及身體動一動，暖和一下身體，緩慢坐起且坐穩，並添加衣物保暖後，手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，切勿過於急促，符合「慢、熱、起、穿、行」的口訣。
至於出門上班上課、或進行其他日常活動，應適時添加衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如戴上帽子、口罩、圍巾、手套及保暖衣物，最外層可選擇具有防水與防風功能之外套，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物，避免穿著過於笨重或厚實，以維持恆定的體溫。
國健署也提醒，進入室內空間時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管擴張，尤其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓，且洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，易促發心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣的流通，避免緊閉門窗。
另一方面，國健署表示，近期為流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等呼吸道疾病流行季節，若家中長者出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請先使用新冠家用快篩試劑辨別是否感染新冠肺炎，如出現呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、頭暈或暈厥等症狀，應即撥打119盡速送醫，把握黃金期，藉以得到妥適治療，避免造成終身遺憾。