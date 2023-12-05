未出兵烏克蘭不代表不保衛台灣！美專家：或為台保留軍事實力
自從俄烏戰爭爆發後，「今日烏克蘭、明日台灣」的說法相當盛行，更有人以烏克蘭為例，認為美國並未直接派兵協助烏軍擊退俄軍，意味著將來若台海危機發生，美國可能也不會大力援助台灣。對此，鑽研中國軍事戰略的美國專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro），近日在接受外媒《美國之音》專訪時表示，不應將兩者劃上等號，因為美國政府的考量不排除是為了保存軍力，以便在必要時保護台灣。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
《美國之音》在2日刊出數個專訪梅惠琳的片段，梅惠琳表示，有些台灣人從美國不派兵赴烏克蘭來看，台灣也會被美國放棄，但是美國總統拜登說的很清楚，之所以不直接派兵援烏，其中一個原因是要保存美國的軍事實力，「所以如果要保護台灣的話，就可以那麼做（派兵助台）」。
再者，針對部分台灣民眾認為，美國不會直接出兵干預台海戰事，而是會提供武器給台灣，梅惠琳則回應，由於台灣是島嶼，在戰爭的情況下，不可能將武器運到台灣。
在盤點中國軍力時，梅惠琳坦言，解放軍的硬體項目很強，有些甚至已超越美國，數量和現代化程度都在增加，但中國軍事的弱點在於人員，而且中國的軍隊已經有30、40年沒打過仗，上一次是在越戰，反觀美國則是實戰經驗豐富，如果習近平認為共軍不會贏，就不會對台動手，因此威懾相當重要。
然而，中國畢竟與台灣距離畢竟很近，會有地理上的優勢，不像美國必須從遠方調度援台，即使美軍在日本、韓國都有駐軍，但數量和規模皆不及共軍。針對中國軍事發展現況，梅惠琳指出，習近平指示人民解放軍在2027年前具備武統台灣的能力，因此在那之前不會開戰，況且共軍還有培訓、武器和後勤問題待解決。