侯酸大巨蛋拖8年！柯文哲嗆：國民黨不要再打，不然一樣一樣清算
台北大巨蛋正式啟用，日前舉辦亞錦賽台韓大戰。國民黨總統參選人侯友宜昨日感嘆大巨蛋一拖8年，疑暗諷前台北市長、民眾黨總統參選柯文哲把大巨蛋視為弊案、態度反覆。對此，柯文哲今（5）日不滿反嗆，大巨蛋是國民黨留下的爛攤，「不要再拿出來打，不然我一樣一樣拿出來清算！」更批民進黨審查卡1年10個月，都不會不好意思。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日在新莊全區競總舉辦勞工政策記者會，媒體詢問侯友宜暗酸大巨蛋一拖8年，其實他不太喜歡談這個問題，因為大巨蛋是國民黨留下爛攤子，還有北流、北藝，「我勸國民黨不要再拿出來打了，真的要打不然我一樣一樣拿出來清算！」柯更質疑，「大巨蛋為何不按圖施工3年？讓我來收拾，北藝預算明明跟造價不一樣，蓋到一半廠商倒閉，北流編預算到開工要花10年，那搞甚麼鬼？」
柯文哲指出，大巨蛋是國民黨留的爛攤子，也不會原諒民進黨，防火安全卡多久？「卡到我一卸任馬上通過，不可以赤裸裸政治鬥爭讓市民去受害，所有老百姓要認清民進黨的嘴臉，怎麼可以這樣心安理得？」怎麼會設計大巨蛋裡面沒有防火計畫，連他醫學系都看得出設計有問題。
柯文哲表示，他也不會原諒民進黨，防火安全卡多久？「卡到我一卸任馬上通過，不可以把政治鬥爭赤裸裸讓市民去受害，所有老百姓要認清民進黨的嘴臉，怎麼可以這樣心安理得？」柯文哲承認，有些過程沒有處理得很好，但最後卡1年10個月有必要嗎？民進黨都不會好意思？
針對國土署批評，柯市府將大巨蛋視為弊案後停工5年，又因地下避難層認定問題延宕近8個月，卡蛋的是當時柯市府？柯文哲反嗆表示，「國土署去問徐國勇跟蘇貞昌啊，為何消防安全要審1年10個月，理由是什麼？」