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侯酸大巨蛋拖8年！柯文哲嗆：國民黨不要再打，不然一樣一樣清算

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲痛批民進在大巨蛋消防安全問題根本就是在明目張膽的卡他，為什麼在他任內一年半都沒辦法過，等到他一卸任就順利通過。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）
▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲痛批民進在大巨蛋消防安全問題根本就是在明目張膽的卡他，為什麼在他任內一年半都沒辦法過，等到他一卸任就順利通過。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）

記者呂炯昌／新北報導

台北大巨蛋正式啟用，日前舉辦亞錦賽台韓大戰。國民黨總統參選人侯友宜昨日感嘆大巨蛋一拖8年，疑暗諷前台北市長、民眾黨總統參選柯文哲把大巨蛋視為弊案、態度反覆。對此，柯文哲今（5）日不滿反嗆，大巨蛋是國民黨留下的爛攤，「不要再拿出來打，不然我一樣一樣拿出來清算！」更批民進黨審查卡1年10個月，都不會不好意思。

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柯文哲今日在新莊全區競總舉辦勞工政策記者會，媒體詢問侯友宜暗酸大巨蛋一拖8年，其實他不太喜歡談這個問題，因為大巨蛋是國民黨留下爛攤子，還有北流、北藝，「我勸國民黨不要再拿出來打了，真的要打不然我一樣一樣拿出來清算！」柯更質疑，「大巨蛋為何不按圖施工3年？讓我來收拾，北藝預算明明跟造價不一樣，蓋到一半廠商倒閉，北流編預算到開工要花10年，那搞甚麼鬼？」

柯文哲指出，大巨蛋是國民黨留的爛攤子，也不會原諒民進黨，防火安全卡多久？「卡到我一卸任馬上通過，不可以赤裸裸政治鬥爭讓市民去受害，所有老百姓要認清民進黨的嘴臉，怎麼可以這樣心安理得？」怎麼會設計大巨蛋裡面沒有防火計畫，連他醫學系都看得出設計有問題。

柯文哲表示，他也不會原諒民進黨，防火安全卡多久？「卡到我一卸任馬上通過，不可以把政治鬥爭赤裸裸讓市民去受害，所有老百姓要認清民進黨的嘴臉，怎麼可以這樣心安理得？」柯文哲承認，有些過程沒有處理得很好，但最後卡1年10個月有必要嗎？民進黨都不會好意思？

針對國土署批評，柯市府將大巨蛋視為弊案後停工5年，又因地下避難層認定問題延宕近8個月，卡蛋的是當時柯市府？柯文哲反嗆表示，「國土署去問徐國勇跟蘇貞昌啊，為何消防安全要審1年10個月，理由是什麼？」

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