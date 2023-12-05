22國同意核能提高3倍 柯文哲嗆：民進黨慈禧太后、義和團快懺悔
聯合國「氣候變化綱要公約」第28次締約方會議（COP28）自上（11）月30日起在杜拜舉行，12月2日包含美日在內等22國同意在2050年達成全球淨零碳牌目標，將核能發電量提高至2020年的3倍。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（5）日嗆民進黨以台獨、反核為神主牌變成義和團，其慈禧太后與義和團官員們，應該要面對世界列強主張，現在趕快出來懺悔還來得及。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日在新莊全國競總舉辦勞工政策記者會，媒體詢問聯合國氣候變遷大會承諾2050年以前，將核能發電提升3倍，當世界各國把核能視為新綠能，怎麼看民進黨仍抱著「廢核」神主牌？柯文哲回應說，現在COP28已把核能列綠能，而民進黨的2大神主牌就是「台獨」跟「核能」。
柯文哲提及，長期以來，民進黨變成義和團、宗教團體，「恐怕他們的慈禧太后跟義和團官員們，要去面對世界列強的主張，美國已經清楚美國政府表明『不支持台獨』，所以我一直很想知道，我們的台獨金孫（民進黨總統參選人賴清德）要如何繼續很務實地推動台獨？」
柯文哲也指出，第二點，如果面對2050淨零碳排放，然後世界先進國家要求核能算綠能，要求增加3倍，「民進黨是不是現在趕快出來懺悔還來得及，道歉是不用，懺悔就可以！」