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22國同意核能提高3倍　柯文哲嗆：民進黨慈禧太后、義和團快懺悔

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲認為現在總統選舉是台灣史上第一次出現三強鼎立的狀態。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）
▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲認為現在總統選舉是台灣史上第一次出現三強鼎立的狀態。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）

記者呂炯昌／新北報導

聯合國「氣候變化綱要公約」第28次締約方會議（COP28）自上（11）月30日起在杜拜舉行，12月2日包含美日在內等22國同意在2050年達成全球淨零碳牌目標，將核能發電量提高至2020年的3倍。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（5）日嗆民進黨以台獨、反核為神主牌變成義和團，其慈禧太后與義和團官員們，應該要面對世界列強主張，現在趕快出來懺悔還來得及。

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柯文哲今日在新莊全國競總舉辦勞工政策記者會，媒體詢問聯合國氣候變遷大會承諾2050年以前，將核能發電提升3倍，當世界各國把核能視為新綠能，怎麼看民進黨仍抱著「廢核」神主牌？柯文哲回應說，現在COP28已把核能列綠能，而民進黨的2大神主牌就是「台獨」跟「核能」。

柯文哲提及，長期以來，民進黨變成義和團、宗教團體，「恐怕他們的慈禧太后跟義和團官員們，要去面對世界列強的主張，美國已經清楚美國政府表明『不支持台獨』，所以我一直很想知道，我們的台獨金孫（民進黨總統參選人賴清德）要如何繼續很務實地推動台獨？」

柯文哲也指出，第二點，如果面對2050淨零碳排放，然後世界先進國家要求核能算綠能，要求增加3倍，「民進黨是不是現在趕快出來懺悔還來得及，道歉是不用，懺悔就可以！」


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