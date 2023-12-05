「許家琪」AI「照騙」騙阿伯「媽媽住院了」

台中市一名58歲洪姓阿伯網戀了！手機照片中長髮飄逸的清純女網友「許家琪」日前簡訊訴苦「媽媽住院了，急需醫藥費…」，洪阿伯即至轄內銀行欲臨櫃匯款新臺幣7萬元至指定帳戶，當下行員發現洪男神情有異，遂立即報請轄區第一分局西區派出所派員至銀行關心，經處理員警現場查證後，發現洪姓阿伯通訊軟體內對話內容、身分證都是假的，連照片都是AI所合成，讓洪姓阿伯直呼:「這怎麼可能!」。
記者鄧力軍/台中報導
臺中市政府警察局西區派出所長張慧茹、警員葉建平於112年11月24日13時許，接獲轄內銀行的行員通報，疑似有一名男子遭詐騙需員警協助，在張所長與葉員抵達現場後，發現洪男眼神飄忽不定、說話支支吾吾，經詢問其今日為何至銀行匯款，洪男便稱:「朋友說她的媽媽目前人在臺中醫院住院，急需一筆醫藥費治療」，此時張所長請洪男直接撥電話給對方，並詢問其母親住在臺中醫院的幾號病房，惟撥打數通對方卻遲遲未接通，對方只傳來了語音訊息稱目前不方便接電話。
即便如此，洪男仍十分相信該名女網友「許家琪」，洪男亦向查處員警提供網友許女的身分證截圖，眼尖的張所長馬上辨識出此為假身分證，並向洪男耐心解釋，該身分證上的字體錯誤，並同步請洪男拿出自己的身分證進行比對，果然一比對下，假的身分證字體略小於正常的身分證，此外張所長亦指出假的身分證所用之照片明顯不符規定，照片中女生的雙耳沒有完整露出，且頭像之比例亦不符合規格，洪男在聽到張所長的說明後，相當震驚並面露詫異之色，但卻仍對許女抱有一絲期望，警方遂查詢該身分證字號之真偽，同時查看洪男提供的其他照片，竟發現其中一張是一名陌生女子躺在病床上，臉部極為不自然地望向鏡頭，一看就知道為AI所合成之照片，經查證許女的身分證字號後，發現根本查無此人，洪男終相信這是一場騙局。
第一分局分局長吳燕山在此呼籲，詐騙集團橫行於各個角落，網路世界中充斥各種假照片、假訊息，若遇到疑似遭詐騙的情事，可撥打110或165請求協助，切勿任意聽信陌生人的指示匯款、轉帳或面交等等，多一分謹慎，多一分保障。