陳耀訓蛋黃酥今開搶秒殺！黃牛飆至「每盒2000元」　沒買到有這招

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此次陳耀訓蛋黃酥每人限購5盒，未接受大宗訂單，也無宅配服務，民眾需到店取貨，一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。記者中午實測，雖然乍看還可訂購，但點選進去後皆顯示「此場次/區域已售完」，等於不到幾分鐘全數賣光但今日開賣才沒多久，網路上就已出現黃牛，價格飆到每盒2000元。
陳耀訓官方臉書再次強調「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。
不過，根據之前的經驗，第一時間沒搶到還有這招：
臉書「陳耀訓·麵包埠」表示，開賣當下為刷卡付款，若是當天刷卡失敗之訂單13:00會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，而未在期限內完成付款者，訂單就會被取消，依照拓元系統的習慣，通常是之後的一小時或者兩小時，若是第一時間沒搶到，可於此時再上網訂購試試。
另外，鹿港名店「新口味食品行」蛋黃酥，也將於明（6）日至12月8日快閃台北SOGO忠孝館，參加「寶島巡禮 中彰投 美食物產展」，每日皆從鹿港新鮮直送200盒「新口味蛋黃酥禮盒」325元/盒 (6入)，不必專程跑到鹿港，就能享受當日出爐的美味蛋黃酥。台灣甜點界香奈兒「法朋蛋黃酥」明樣明（6）日中午12:00開放預購年節檔期「經典蛋黃酥禮盒」禮盒，9入售價 920元，取貨時間於2024年1月8日至2月8日 ，僅供現場自取 ，售完為止。