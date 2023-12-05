小六生大隊接力「秀鬼步舞」下秒被超車！全場尖叫 逆轉真相曝光
近期全球網路上流行著一種「鬼步」（Slick back）舞，運用雙腳高速交錯，來營造出人體漂浮的現象。日前雲林虎尾高中接力賽，更有男同學在大領先時秀上一段，直接紅回國外。近期在台中市文昌國小也出現相似畫面，而結局卻大不同。後續學務主任也出面解釋：「其實當時紫色班級已經大落後了」。
記者潘毅／綜合報導
位於台中大甲區的文昌國小，12月2日時舉辦運動會校慶，到了校慶的壓軸好戲「大隊接力」項目時，六年級賽事中卻出現逗趣的畫面，一位身穿紫色背心的選手，跑到一半，突然停下腳步，開始跳起「鬼步」，沒想到才跳不到兩步，其他選手就從一旁超車，現場尖叫聲連連。
紫色背心選手也重新開始狂奔，連司令台上的老師也用廣播笑喊：「你還給我跳個舞啊」，最終紫色背心班級成績敬陪末座，師長也安慰道：「剛剛的表演很精彩」。隨後影片在網路上引發瘋傳，也有一些網友不留情地批評，但事實上從影片中就能發現，紫色背心選手當時身穿14號，而超車的藍衣選手身穿16號，紫色班級其實已經落後了2個棒次，也就是一圈的距離。
今（5）日文昌國小學務主任也出面受訪表示，本次運動會中的大隊接力，紫色背心班級在五年級及今年預演時，大隊接力都是最後一名，全班同學在討論後，認為「輸贏不是重點」，決定在最後一次的大隊接力，留下不一樣的回憶，才會模仿雲林虎尾高中的高中生邊跳滑步舞邊跑大隊接力，不料卻造成網友誤會為「驕兵必敗」。