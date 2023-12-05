名家論壇》謝國安／台中市藍天白雲的「壁盧組」

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這表示這三組團隊當中，賴清德與侯友宜的副手都有替他們拉高聲勢，唯獨吳欣盈，依舊靠著柯文哲在拉。不過在這三組總統候選人之外，還有一組滿特別的，就是在藍白合總統破局後，在台中的「藍白合示範區」。參選台中市第一選區的民眾黨立委參選人蔡壁如，與宣佈接任蔡壁如競選總部主委的台中市長盧秀燕。「藍天加白雲，海線好幸福」成了全台灣唯一一區，國民黨與民眾黨水乳交融的區域。蔡壁如上週24名，盧秀燕22名。
蔡壁如競選總部在周日成立，盧秀燕先率領國民黨的立委參選人前來站台，到了十點半，柯文哲到場站台助講。時間上雙方巧妙的錯開。而蔡壁如六月底接受民眾黨徵召來台中參選，對決在地勢力雄厚的立法院副院長蔡其昌。蔡壁如一開始就以藍白合為主軸，勤跑基層。而蔡其昌上屆立委選舉在這區囊括十萬六千多張選票，雖然看似穩固，但去年六都選舉卻是在本命區全部輸給盧秀燕。
過去國民黨並未派出強棒參選台中市第一選區，這次面對蔡壁如，蔡其昌初期也是採取冷處理態度。而蔡壁如在這段期間的操作，包括與台中市國民黨新生代立委參選人「F4」林家興、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋聯合競選聯合募款，在地方主打2029中火無煤、海線鐵路雙軌化，以及這段時間討論度最高的台中捷運藍線、中央卡台中預算的爭議，使的蔡壁如地方能見度越來越提升，儼然成了台中市最具話題性的選舉熱區，這也不是蔡其昌所樂見的。加上盧秀燕接任競總主委，這區「壁盧組」是否能擊敗新潮流的蔡其昌，也成了全國立委選戰當中，最受矚目的焦點。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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