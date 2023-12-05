3屁孩點殺蟲劑燒家樂福！釀賣場停業2天　肇禍男沒錢交保改飭回

名家論壇》謝國安／台中市藍天白雲的「壁盧組」

▲盧秀燕與蔡壁如。（圖／作者提供）
▲盧秀燕與蔡壁如。（圖／作者提供）

文／謝國安

藍白合總統破局後，選情產生重大變化，熱度不僅沒減少，討論度反而提升。過去一周，三組正副總統候選人全都進入排行榜前十名。侯友宜搭配趙少康的侯康配，喚回了大多數的國民黨基本盤，讓國民黨士氣大振。而民進黨賴蕭配在「美德贏台灣」引起網友討論後，選情仍然持續穩定，綠營也開始主打蕭美琴。受傷最嚴重的無疑是柯文哲，在君悅會後找了吳欣盈搭檔參選，聲量上雖沒落後，但民調上卻是郭董退選受災戶。柯盈配民調數字並沒有比之前差，但侯康配卻接收了大部分郭董原本的支持者，也讓侯友宜聲量來到第二名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據Sola大數據團隊分析，提及侯康配的網友，有八成持正面態度。侯友宜與趙少康分居第二名與第五名，總分為205136與168529。而賴清德與蕭美琴分居第三名第四名，總分幾乎相同，都破18萬分。柯文哲跟吳欣盈分居第一名與第七名，柯文哲231854，然而副手吳欣盈卻只有不到七萬分，是三組副手中，聲量表現最差的。

▲（圖／Sola大數據團隊）
▲本週政治人物TOP20排行榜。（圖／Sola大數據團隊）
這表示這三組團隊當中，賴清德與侯友宜的副手都有替他們拉高聲勢，唯獨吳欣盈，依舊靠著柯文哲在拉。不過在這三組總統候選人之外，還有一組滿特別的，就是在藍白合總統破局後，在台中的「藍白合示範區」。參選台中市第一選區的民眾黨立委參選人蔡壁如，與宣佈接任蔡壁如競選總部主委的台中市長盧秀燕。「藍天加白雲，海線好幸福」成了全台灣唯一一區，國民黨與民眾黨水乳交融的區域。蔡壁如上週24名，盧秀燕22名。

蔡壁如競選總部在周日成立，盧秀燕先率領國民黨的立委參選人前來站台，到了十點半，柯文哲到場站台助講。時間上雙方巧妙的錯開。而蔡壁如六月底接受民眾黨徵召來台中參選，對決在地勢力雄厚的立法院副院長蔡其昌。蔡壁如一開始就以藍白合為主軸，勤跑基層。而蔡其昌上屆立委選舉在這區囊括十萬六千多張選票，雖然看似穩固，但去年六都選舉卻是在本命區全部輸給盧秀燕。

過去國民黨並未派出強棒參選台中市第一選區，這次面對蔡壁如，蔡其昌初期也是採取冷處理態度。而蔡壁如在這段期間的操作，包括與台中市國民黨新生代立委參選人「F4」林家興、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋聯合競選聯合募款，在地方主打2029中火無煤、海線鐵路雙軌化，以及這段時間討論度最高的台中捷運藍線、中央卡台中預算的爭議，使的蔡壁如地方能見度越來越提升，儼然成了台中市最具話題性的選舉熱區，這也不是蔡其昌所樂見的。加上盧秀燕接任競總主委，這區「壁盧組」是否能擊敗新潮流的蔡其昌，也成了全國立委選戰當中，最受矚目的焦點。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

更多「2024大選」相關新聞。

名家論壇》單厚之／柯文哲失去的「蔡壁如們」

名家論壇》韋安／因為「痛過」讓侯友宜更堅強！也不可能被擊倒

名家論壇》鈕則勳／侯康配拓展年輕選票之終極密碼

名家論壇》黎榮章／趙少康真能夠幫侯友宜加到分？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞