名家論壇》蕭徐行／吸引中立青年票　「侯康配」的緊急任務

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從民調數據來看，國民黨在40歲以上選民的支持度上超越綠營與白營；相反的，泛藍在40歲下選民的支持度就落後泛綠約10%左右，並被白營一拳KO。如果國民黨能夠在年輕族群中再爭取超過10%的選票，就能與綠營並駕齊驅，甚至啟動政黨輪替。早先國民黨積極鼓吹藍白合，就是想要藉由與柯P的合作「草船借箭」，以收納年輕選民的選票，然而，柯P也看準了老K就是無法吸收年輕支持者，因此，輕蔑的對於國民黨要吃要喝，要求「正位」的「軟土深掘」，終至於雙方爭執不下，種下了不合的現狀。國民黨長期給人老人化的形象，培養青年菁英永遠只是嘴上說說，沒有任何行動，這就讓吸引青年族群變得緊急，甚至是不可能的任務。
媒體報導，近年傳統主流政黨都不容易得到年輕選民的青睞，反之全球極右派政黨支持率逐步上升，且年輕選民的比例占多數，有些國家的極右政黨甚至贏得大選，對此專家表示，應該謹慎假設極右派與年輕選民之間有著文化或是意識型態上的結盟，許多年輕人對於國家經濟、居住權、工作機會等其他方面的不安感，是促使年輕人轉向的主要原因。老年人掌握多數的資源與資產，相對的，年輕人生活備感經濟壓力、生存剝奪感以及日益擴大的貧富差距，加上低收入與高房價的痛苦，這就造成21世紀將面臨越來越嚴重的「世代衝突」。
直白的說，年輕選民不再支持傳統政黨乃根植於對於生活現狀的不滿，既然主流政黨執政多年都不能解決問題，而且問題多多，那還不如讓能懂他們心聲的新的政黨與政治人物來試試看。這也是年輕選民多數支持民眾黨，讓國民黨與民進黨都面臨嚴重的未來危機。
由於生存在一個意識型態消退的時代，年輕族群不需要像他們生活在20世紀的父祖輩，一切以意識形態追求「政治認同」，勤勉工作以塑造「社會認同」，有些生活在富裕家庭的孩子甚至生活在一個無憂無慮，即可獨善其身的社會環境，政治對於他們來說是遙遠與無聊的事物，更對於思考國家定位與兩岸關係充滿無力與陌生感。他們對於社會的認同是依據他對於自己的多面向定義，例如慢跑者、健身者、旅遊者或是理財者等等，再經由這樣社會認同發展出對於政治的認同感。例如無殼蝸年運動、醫界發起的黑十字運動，以及十年前的太陽花運動。
這些「認同政治」的青年族群是由現實的生存感與剝奪感出發，迴異於父祖輩是基於國家定位，統獨大義的「政治認同」的追求；兩類族群對於政治認同的出發點差異，也形成藍綠兩大黨依賴傳統的宣傳管道與傳播內容無法吸引年輕人的興趣，但是他們卻在民眾黨內找到生存不滿的共同感，即使柯P爭議甚多，許多年輕選民可以在白色陣營團抱取暖，他們相信柯P的「新政治」口號可以帶他們走向美麗的未來。年輕族群由個人價值觀「認同政治」的政治觀念，就是經由「政治認同」追求社會價值的父祖輩們所不能理解者，因而形成了世代差異與衝突。
由於生活剝奪的共同感，以及「魯蛇」心理的群聚性。國民黨想要吸引這些青年人的支持，一定要跳脫傳統的宣傳，要先向青年人認錯，承認國民黨過去太忽略青年人的感受，並在這一個月中宣傳對於民眾有實質好處的政見，例如房貸、租金補助以及就業優惠等等，才能真正在年輕族群中挽回頹勢。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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