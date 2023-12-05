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台灣「最難吃泡麵」翻身了！自嘲廣告被挖出　眾人買這碗全改觀

▲泡麵因為有其便宜又方便的特性，因此成為不少人三餐以及宵夜的首選。（圖／記者黃韻文攝）
▲泡麵因為有其便宜又方便的特性，因此成為不少人三餐以及宵夜的首選。（圖／記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為有其便宜又方便的特性，因此成為不少人三餐以及宵夜的首選，而談到台灣泡麵，選擇種類琳瑯滿目，其中屢屢被網友點評為「最難吃泡麵」就是由味丹出品的「双響泡」，每次颱風來臨時，大家掃光超市、超商貨架時都能看見其身影。然而，近日就有網友討論「双響泡一款新品竟然意外的好吃耶！」貼文引發廣大迴響，不少吃過的老饕都直呼「双響泡」的美味程度提升一個檔次。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社」貼文指出「双響泡這個口味竟然.....不錯吃」只見貼出的照片，是双響泡在今年初所推出的「沙茶鍋燒湯麵」新品，包裝上面還寫著「確認過眼神，你是懂吃的人」，配料就是一般泡麵簡單的調味料跟粉包。

▲網友分享購買双響泡泡麵新口味，吃了之後意外發現不錯吃，口感趨近「沙茶口味的鍋燒意麵」。（圖/泡麵公社）
▲網友分享購買双響泡泡麵新口味，吃了之後意外發現不錯吃，口感趨近「沙茶口味的鍋燒意麵」。（圖/泡麵公社）
貼文曝光後，不少吃過的老饕紛紛回應「吃完的感想就是……路口的沙茶鍋燒意麵口味」、「這碗真的是不錯吃耶！双響泡谷底翻身，現在都買這碗」、「這個吃一次後就上癮了，真的不錯吃」、「直接當作鍋燒意麵來吃，畢竟外面鍋燒意麵也不便宜」、「這個沙茶味道很夠，改版之後真的變好吃！給一個讚」。

而事實上，「双響泡」泡麵在今年初的時候就上架一支廣告，廣告內容將「双響泡」擬人化，表示自己將要走上「勇者之路」，面對過去被網友說是「最難吃泡麵」 「湯頭調味不行」、「麵體太軟爛」、「敢吃的都是勇者」等等意見，双響泡相信「敢認錯與改進的也是勇者」，因此目標成為一個「對得起消費者的品牌」並且推出全新的沙茶泡麵口味，廣告還邀請網紅健人蓋伊跟鍾佳播助陣！

▲双響泡拍廣告自嘲，獲得網友廣大讚賞。（圖/YT＠vedan taiwan）
▲双響泡今年初曾經拍廣告自嘲，虛心接受民眾對於自己「台灣最難吃泡麵」的稱號。（圖/YT＠vedan taiwan）
仔細看了廣告播出之後，不少原本不吃「双響泡」泡麵的人試吃過後都表示「沙茶口味這次改版真的有感進步，希望繼續改良到可以跟其他泡麵比拼」、「吃起來實在很像外面賣的鍋燒意麵，反而沒有泡麵感，很厲害」、「我已經好幾年沒吃了，看到廣告去買一碗來嚐鮮，只能說，可以是雙響砲的最強產品了」。

事實上，「双響泡」泡麵是由味丹企業所推出的速食麵其中一款，雖然該企業還有出品「味味A排骨雞麵」、「味味一品系列速食麵系列」都獲得好評，但就唯獨「双響泡」系列長年被吐槽是台灣最難吃的泡麵，沒想到今年在勇於面對自己的不足後，改版成功也獲得不少好評，未來如何持續改良讓多數民眾接受並且購買，也是一大課題。


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