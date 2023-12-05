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南投選情緊繃！鹿谷擺脫「無牙醫鄉」　藍綠搶功竟都提到她

▲縣府的大合照，衛生局長陳南松和牙醫周維德站最中間，左邊是游顥的藍軍陣營、右邊是蔡培慧人馬。（圖／南投縣政府提供，2023.12.05）
▲縣府的大合照，衛生局長陳南松和牙醫周維德站最中間，左邊是游顥的藍軍陣營、右邊是蔡培慧人馬。（圖／南投縣政府提供，2023.12.05）

記者顏幸如／南投報導

下屆立委選舉，一向平靜的南投縣意外成激戰區，衛生局人員今到鹿谷鄉，為即將成立的牙醫醫療站掛宣傳布條，不僅藍綠立委候選人游顥、蔡培慧都親自到場，事後也各自搶發新聞稿，強調鹿谷將擺脫「無牙醫鄉」之苦，自己爭取有功。有趣的是，藍綠陣營隻字不提對手，卻不約而同提到民進黨不分區立委羅美玲。地方民眾笑稱有競爭就有效率，樂見候選人較勁。

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過去18年來，南投縣2位立委與縣長「三巨頭」一直是國民黨籍，但許淑華當選縣長後，第2選區立委遺缺今年遭民進黨蔡培慧攻克；第1選區立委馬文君前陣子陷入潛艦洩密風波，雖然個人選情仍算穩定，但一舉一動備受矚目。許淑華上周助選時，透露目前馬文君和游顥的民調都領先綠營對手，唯仍不可大意。

選舉風格一向溫和的南投縣，此次氣氛緊繃，不僅知名政治人物頻頻下鄉輔選，候選人本身更是激烈較勁。唯一老牙醫今年4月退休歇業後，鹿谷成為「無牙醫鄉」，衛生局長陳南松今（5）日上午到鹿谷鄉農會廣興分部後方，懸掛牙醫醫療站宣傳紅布條，地方藍綠議員和立委候選人通通到場，不僅現場較勁意味濃厚、候選人拍照卡位涇渭分明，連事後發新聞稿速度都比平日快很多。

▲蔡培慧勘查場景的照片裡，她與衛生局長陳南松、地方民代積極互動，看不到游顥。（圖／蔡培慧競總提供，2023.12.05）
▲蔡培慧勘查場景的照片裡，她與衛生局長陳南松、地方民代積極互動，看不到游顥。（圖／蔡培慧競總提供，2023.12.05）
動作最快的民進黨蔡培慧，表示鹿谷於今年4月成為縣內第3個無牙科醫療資源的鄉鎮，自己積極協助解決偏鄉牙醫缺乏的問題，還列出時間序、提出衛福部公文，指4月13日與同黨不分區立委羅美玲召開「南投偏遠地區牙醫師缺乏協調會」、10月12日在立法院衛環委員會針對牙醫進駐偏鄉的資源缺乏進行質詢，最後衛福部核定補助450萬元，於鹿谷鄉成立牙科醫療站。目前籌備處已成立，未來牙醫醫療站將設立於鹿谷鄉農會2樓，一星期將有3天提供服務，每天2個診次。

慢了幾分鐘的國民黨游顥則表示，自己從年初便與縣長許淑華、議長何勝豐積極溝通，4月提出牙醫計畫，隨後與民進黨立委羅美玲與議員陳玉鈴共同協助爭取，希望儘早解決鹿谷鄉民牙痛無處就醫的問題，並多次在議會質詢中強烈關心、要求進度。原訂應於8月啟動，因中央審核才延宕至今。

▲同樣的場景不同的角度，其他人位置不變，游顥的照片裡看不到蔡培慧。（圖／游顥競總提供，2023.12.05）
▲同樣的場景不同的角度，其他人位置不變，游顥的照片裡看不到蔡培慧。（圖／游顥競總提供，2023.12.05）
兩人的新聞稿都看不到對手名字，卻不約而同提到民進黨不分區立委羅美玲。縣府則表示，鹿谷鄉人口數1萬6千多人，鄉內有溪頭、杉林溪等遊樂區，唯一的牙醫診所執業醫師今年退休，鄉民只能到竹山、集集等鄰近鄉鎮就醫。縣長許淑華有感民眾不便，向農會協調到牙醫醫療站場所、協請佑民醫院提供牙醫師及相關人力。「南投縣牙醫醫療站設置計畫」總計530萬元，衛生局順利爭取到衛生福利部補助450萬5千元、縣府自籌79萬5,000元，包括新設牙醫醫療站、更新既設牙醫醫療站設施設備，預計明年農曆年前完成啟用。

佑民醫院牙科部主任周維德表示，牙醫醫療站啟用後，院方將安排3至5位資深醫師輪流看診，每周3天開設6個診，每診由1名牙醫師及2位助理支援診療。

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