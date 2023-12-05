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莫文蔚結婚12年與老公黏踢踢！鬆口「剛生了」　無預警曝喜訊

▲莫文蔚甜蜜表示在疫情期間與老公「黏踢踢」，走到哪都要在一起。（圖／記者吳翊緁攝）
▲莫文蔚甜蜜表示在疫情期間與老公「黏踢踢」，走到哪都要在一起。（圖／記者吳翊緁攝）

記者吳雨婕／台北報導

莫文蔚以出道30年打造「莫后光年」特展，繼香港、北京之後，今（5）日在台北舉行第三站記者會，與知名時尚品牌合作。談到近況，莫文蔚嬌羞透露，與老公感情如膠似漆更甚以往，走到哪都要在一起，無法分開3天以上，莫文蔚也鬆口透露，明年考慮舉辦巡演，剛好今抵台，特別會去大巨蛋探勘一下。此外，近期她把重心放在剛生出來的漫畫人物「莫貓寶貝」上，努力嘗試沒做過的東西。

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2021年莫文蔚的「絕色」巡迴演唱會結束後，她曾提到暫時不再舉辦密集大型巡迴演唱會，距離上一次在台灣開唱已經是4年前，談到開唱計畫，莫文蔚坦言有在考慮明年要不要辦演唱會，「希望不要那麼密集，天天在排（場次），好幾十場，其實很不划算，人力、物力，每天這樣子飛來飛去不環保。」她也考慮可能會以實體演唱會、線上演唱會並行。

而台北大巨蛋近期已開放，被問到之後會不會要去大巨蛋開唱，莫文蔚表示剛剛路過有看到大巨蛋，「要了解一下，當然有新的更大的場地會更嗨，不過小巨蛋有這麼多年回憶，還是有不一樣的情懷，都開！」至於專輯，莫文蔚則表示，可能會以單曲的形式，「這幾年剛生了新的人物『莫貓寶貝』，她是個超級英雄，弄一些漫畫、故事。」所以暫時把重心都放在漫畫上。

▲莫文蔚出席台北「莫后光年」特展記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼莫文蔚出席台北「莫后光年」特展記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲莫文蔚出席台北「莫后光年」特展記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
 
莫文蔚除了最近都在忙著展覽的事情外，今受訪時分享近況，提到在疫情期間都與老公待在歐洲，享受兩人世界，結婚12年的夫妻倆，感情比之前更好，「尤其是疫情之後，發現工作可以線上，現在在哪裡，他都可以陪著我。」她嬌羞透露，現在完全不能與老公分開3天以上，甜蜜之情溢於言表。

先前李玟與外籍老公結婚，卻因對方疑似出軌在日前輕生離世，談到是否因為李玟一事影響才會與老公黏在一起，莫文蔚表示：「不算是，其實這些年來，都是一直做巡演，變得跟我老公相處時間有限，不OK，人生很多東西都很重要，這也是我覺得不要做密集的巡演原因之一，就是想要平衡工作、生活。」也提到，老公對自己真的很好，從來沒有抱怨過她工作忙碌，也很支持，所以才讓莫文蔚驚覺，夫妻倆相處的時間很重要，因此選擇做出調整。

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